David Torres 01 MAR 2026 - 22:16h.

Sadiq y Ramazani son los nuevos héroes de la afición del Valencia CF: salieron coreados de Mestalla

Ramazani desvela su secreto para tirar los penaltis: "Es mi trabajo"

Compartir







ValenciaUn penalti cometido sobre Umar Sadiq y convertido por Largie Ramazani, que tuvo que ser repetido porque José Luis Gayà entró al área antes de tiempo, sirvió este domingo al Valencia para ganar a Osasuna en Mestalla y sumar tres puntos que le alejan de la zona de descenso. La frialdad y la confianza de Largie Ramazani dieron alas al Valencia. El extremo belga convirtió el segundo lanzamiento de penalti de la misma forma que el primero para distanciar al Valencia cinco puntos del descenso y poner fin a la racha de seis partidos sin perder de Osasuna, que llegaba a Mestalla intratable. Sorprende ese dominio del tempo en los momentos trascendentales del encuentro cuando la dupla ha devuelto la alegría a Mestalla, que coreó sus nombres al salir.

PUEDE INTERESARTE Saquen la chequera

Sadiq crea, Ramazani ejecuta

Como pasó ante el Villarreal, Sadiq generó el penalti y Ramazani lo ejecutó con una frialdad pasmosa. El belga, el nuevo lanzador de los valencianistas, se plantó en el punto de penalti. Con su pausa y frialdad, la puso ajustada a la izquierda. Herrera le adivinó el lado, pero no pudo frenar el chut del belga. Pero el lanzamiento tuvo que ser repetido porque Gayà entró al área mucho antes de que Ramazani golpeara el balón.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF frena a Osasuna y pone distancia con el descenso

Al extremo no le importó. De la misma forma, y con la misma frialdad, volvió a chutar al mismo lado para poner el 1-0 en el minuto 67.

Sadiq, feliz al final del partido comentaba su feeling con Largie

Sadiq Umar volvió a participar de forma decisiva en el ataque del Valencia CF, provocando el penalti que acabó transformando Ramazani en la victoria y en los tres puntos para el Valencia CF. "Es importante para nosotros ganar los tres puntos de hoy. Hemos estado trabajando duro esta semana para dar a los fans lo que merecen y ahora por fin tenemos los tres puntos y ya esperando el siguiente partido"; decía el T-Rex que hablaba de su amigo con una sonrisa. "El gol de Ramazani nos ayudó a conseguir los tres puntos y es lo que queremos. Lo más importante es que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer para ayudar al equipo, por eso se puede ver que somos como una familia aquí y todos estamos intentando dar lo mejor para este club"

PUEDE INTERESARTE Notas y uno por uno del Valencia CF ante Osasuna: Tres sobresalientes y dos suspensos

Y es que para Sadiq jugar en Mestalla "es siempre un sueño para cada uno de nosotros. Jugar frente a esta afición en este estadio con tanta tradición. Es una sensación diferente jugar aquí".

El punta explicaba que, "desde el primer día, me sentí muy bien cuando llegué a Valencia. Ahora que estoy de vuelta aquí, es algo diferente. Lo único que puedo hacer es estar agradecido a la afición y darles las gracias por seguir apoyándonos".

El Valencia CF bromea con ellos: "El Goya"

El Valencia CF en redes sociales se ha contagiado este domingo de la alegría de ambos y bromeó con su pareja de delanteros. De "El Goya" a entrenó a "Sydney Sweeney" escribía el Comunity Manager