Mestalla cumple 1500 partidos en Primera: Cuántos más quedan antes de su adiós

En Mestalla, como mucho, se jugarán 25 partidos de Liga más

El Valencia CF frena a Osasuna y pone distancia con el descenso

Compartir







ValenciaEste domingo, el Valencia CF escribió un capítulo más en la historia de su estadio. La victoria frente a Osasuna no solo significó sólo tres puntos vitales en la lucha por la permanencia, sino que marcó un hito histórico: Mestalla celebró su partido número 1.500 de Primera División. Desde la inauguración del estadio en 1923 hasta hoy, la casa del Valencia ha visto ganar títulos, sufrir derrotas dolorosas y vivir momentos que se han grabado en la retina de cada aficionado.

PUEDE INTERESARTE Saquen la chequera

El estadio de Mestalla cumplió ante Osasuna su partido 1500 en primera y lo hizo con una victoria que le permite al conjunto de Carlos Corberán salir del pozo, de la clasificación y de paso respirar un poco más tranquilo esta semana. La efeméride llega cuando faltan poco más de 500 días para que el estadio deje de estar útil y ser el más antiguo de Primera División y pase a mejor vida, ya que el Valencia tiene decidido trasladarse al Nou Mestalla al final de la temporada 2026-27. En este periodo, obviamente, el Valencia y el valencianismo han visto de todo victorias, derrotas, empates, hasta un descenso a Segunda división, que este año quieren evitar que vuelva a suceder por todos los medios posibles.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF frena a Osasuna y pone distancia con el descenso

Los datos y los nombres propios

Según reflejaba el periodista Pedro Martín en su cuenta oficial de X, antes twitter, el duelo contra Osasuna es el choque 1500 en Primera. Han pasado casi cien años, pues el primero data del 29 de noviembre de 1931. En este período, no todos los partidos fueron el Valencia CF como local, pues prestó su estado al Castellón en tres ocasiones y una más al Villarreal

En todo caso, Mestalla encabeza la clasificación de recintos en los que se han disputado más de 1.000 partidos de Primera: 1.500 MESTALLA 1.339 Santiago Bernabéu 1.305 viejo San Mamés 1.183 Camp Nou 1.085 Sánchez-Pizjuán 1.011 Balaídos.

PUEDE INTERESARTE Mestalla recupera la lona que Nils destrozó

En los partidos en Valencia han pasado futbolistas superclase como Fernando Gómez, el que más partidos jugó (209 por los 175 que lleva Gayà) y delanteros de talla mundial como Mundo, Kempes o Villa, los mayores artilleros que ha visto el recinto.

¿Cuántos partidos le quedan a Mestalla en Primera?

En poco más de 500 días el Valencia CF se trasladará al Nou Mestalla. En concreto, al finalizar la temporada siguiente. Eso significa que a los valencianistas apenas les quedan un puñado de partidos para ir a su templo. En concreto, seis esta temporada (Alavés, Celta de Vigo, Girona, Atlético, Rayo Vallecano y Barcelona) y los 19 de la temporada que viene, siempre y cuando se mantenga en la élite. Esto es, 25 partido de LALIGA, puede que alguno de Copa y, salvo milagro, ninguno de competición europea.