David Torres 18 FEB 2026 - 17:21h.

La borrasca Nils destroza una de las lonas de Mestalla y deja al Valencia CF sin una Supercopa

En una semana ya estaba repuesta

ValenciaMestalla recupera su aspecto. Las fuertes rachas de viento por la borrasca Nils que azotaron la semana pasada la Comunitat Valenciana y que todavía hoy siguen presentes, provocaron el desprendimiento en Valencia de una de las lonas del estadio de Mestalla. La lona que quedó destrozada es la correspondiente a la Supercopa de España de 1999 situada en uno de los laterales del estadio, en la calle Joan Reglà, entre la lona del título Copa del Rey de 1999 y la Liga de 2002.

El tejido se rompió dejando al descubierto el interior del estadio valencianista y partes de él están colgando de la fachada. No era la primera vez que las lonas de Mestalla son arrancadas por el viento y el temporal. El Valencia CF, tas la denuncia de varios viandantes encargó una nueva y este miércoles, tal y como ha podido comprobar ElDesmarque, ya estaba reemplazada.

Mestalla descansa hasta el mes que viene: penúltima temporada

Mestalla vuelve a estar completo, todo y que el recinto estará sin utilizarse ya hasta el mes que viene. No en vano, el Valencia CF juega este fin de semana en Villarreal ante el conjunto castellonense y no regresará a su estadio hasta dentro de quince días. En concreto hasta el domingo 1 de marzo, cuando recibe en su feudo al CA Osasuna, otro partido marcado en rojo en el calendario valencianista en su lucha por salir de la parte baja de la tabla de clasificación.

Cabe recordar también que esta es la penúltima temporada que el Valencia CF juega en su estadio. No en vano, para julio de 2027 está pautado el traslado al Nou Mestalla, recinto en el que el club está volcando sus esfuerzos y sus recursos y que esta semana pasada superó con éxito su última inspección técnica municipal cumpliendo los hitos marcados.