David Torres 05 MAR 2026 - 12:14h.

El futbolista ha sido operado en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez

Julen Agirrezabala sigue en Vitoria: el quirófano es una opción real

VitoriaJulen Agirrezabala ha pasado por el quirófano. La sospecha fundada este miércoles se ha convertido en realidad este jueves. El futbolista ha sido operado en Vitoria por el doctor Mikel Sánchez, especialista en rodillas y que ha sido el elegido por el Athletic Club y el conjunto de Mestalla, dónde Julen Agirrezabala ha estado cedido esta temporada. Agirrezabala sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante “una acción fortuita” en el entrenamiento del pasado viernes, el penúltimo antes del partido contra Osasuna del domingo en Mestalla, justo en la semana en la que había comenzado a entrenarse con el grupo tras otra lesión muscular en la misma pierna que lo tuvo de baja dos meses.

Tiempo de baja de Julen Agirrezabala

Con todo, como ha avanzado el periodista Germán Muñoz se ha decidido que la mejor forma de resolver sus dolencias fuera pasando por el quirófano aunque eso implique no jugar más hasta la campaña pasada. Cabe recordar que Agirrezabala era el meta titular de Carlos Corberán hasta que cayó lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero. En su ausencia, Stole Dimitrievski ha suplido con creces su ausencia

Tras ser sometido a una artroscopia este jueves, el futbolista se pierde todo lo que queda de temporada y, por ende, se despide del Valencia CF, que lo tenía cedido hasta junio. Es cierto que la cesión contemplaba una opción de compra a final de la campaña por una cantidad cercana a los diez millones de euros.