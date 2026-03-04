David Torres 04 MAR 2026 - 19:35h.

El cancerbero está siendo explorado por un especialista en rodillas

Lesión de Julen Agirrezabala: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja

El Valencia CF y el Athletic Club contienen la respiración con Julen Agirrezabala. El meta se lesionó en el menisco días después de volver a entrenar y tras haberse pasado dos meses en el dique seco por problemas en los isquiotibiales. Ahora mismo sigue en Vitoria dónde se decide si pasa por quirófano o no, cuestión que le haría perderse de facto lo que resta de temporada.

Agirrezabala sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante “una acción fortuita” en el entrenamiento del pasado viernes, el penúltimo antes del partido contra Osasuna del domingo en Mestalla, justo en la semana en la que había comenzado a entrenarse con el grupo tras otra lesión muscular en la misma pierna.

El meta vasco permanece desde el lunes en Vitoria, donde están valorando si pasa o no por el quirófano, según informaron fuentes oficiales del club valencianista, que están pendientes de la decisión sobre el tratamiento a seguir. Lo sigue el equipo del doctor Mikel Sánchez, especialista en rodillas y ya tutelado por su club, el Athletic.

De titular a lesionado... ¿a estar fuera del Valencia CF?

Agirrezabala era el meta titular de Carlos Corberán hasta que cayó lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero. Cuando parecía que se iba a abrir el debate sobre la titularidad, se ha encontrado con un Stole Dimitrievski solvente y que ha mejorado sus datos. Ahora, si se pierde la temporada, parece inviable que el conjunto de Mestalla ejerza la opción de compra fijada en alrededor de 10 millones de euros.

Entretanto, el futbolista, afectado por su mala suerte, continúa en Vitoria, donde se estudia si debe ser operado después de caer lesionado del menisco izquierdo la pasada semana. El quirófano parece una solución real pero eso, obviamente, le impediría volver a jugar ya hasta la campaña próxi,a