Pepe Jiménez Sevilla, 31 MAR 2026 - 11:02h.

El gesto de Lo Celso en su entrenamiento en solitario que delata lo del argentino

Lo Celso empieza su trabajo de recuperación con el grupo

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Grandes noticias en el Betis. Giovani Lo Celso, mediapunta verdiblanco, arrancó este Martes Santo la semana participando, de manera parcial, con sus compañeros y da un nuevo paso en el largo camino de su recuperación.

Inmerso en un grupo en el que también estaban presentes futbolistas como Antony, Amrabat o Héctor Bellerín, Lo Celso fue el gran protagonista del inicio de la sesión al poder acompañar, aunque no al 100%, a sus compañeros durante el inicio del entrenamiento.

El argentino continúa con su plan de recuperación y, de manera progresiva, debe ir acumulando cargas antes de volver a ser un hombre más con naturalidad por lo que lo de este Martes Santo, aunque no significa que vaya a poder jugar este próximo fin de semana, sí es una gran noticia para Manuel Pellegrini.

En el capítulo de ausencias, el entrenador chileno arranca sin Ángel Ortiz, aún recuperándose de la lesión sufrida ante el Athletic Club, y sin Natan, futbolista que cuenta con el permiso de la entidad para ausentarse en esta sesión tempranera de la semana.

Si nada raro ocurre en los próximos días, Manuel Pellegrini debe poder contar con normalidad este fin de semana tanto con Antony, como con Héctor Bellerín, Sofyan Amrabat y el ausente Natan, que deberá reincorporarse al grupo en los próximos entrenamientos.

Descartados seguirán Lo Celso, el mencionado Ángel Ortiz, y, por desgracia, Isco Alarcón, que continúa sin aparecer en estas sesiones grupales. Igualmente, Pellegrini deberá evaluar el estado físico de todos los internacionales que han viajado con sus respectivas selecciones en este parón que agoniza sus últimas horas.