Pepe Jiménez Sevilla, 31 MAR 2026 - 09:50h.

Albert Luque y el día que pudo llegar al Betis: "Lopera me cambió todo al día siguiente"

Ángel Cuellar recuerda lo ocurrido entre Luis Aragonés y Lopera

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Hablar de Luis Aragonés y de Manuel Ruiz de Lopera es hablar de dos leyendas de nuestro fútbol. Cada uno a su manera, cada uno con sus hitos, pero ambos nombres reconocibles e históricos del deporte nacional y en el Betis, ya con el Sabio de técnico, ambos vivirían episodios difíciles de explicar. Ángel Cuellar, exjugador verdiblanco, lo recuerda ahora: "No era sencillo".

En una extensa charla ofrecida a OffSiders, el exjugador bético recuerda su carrera, sus años en el Betis y los vividos lejos del Benito Villamarín, deteniéndose, entre tanto, en la historia de Luis Aragonés con Manuel Ruiz de Lopera.

"Recuerdo que me preguntó donde quería jugar y yo pensé que era el idóneo, pero con Lopera no era sencillo y Luis también tenía su carácter", recuerda Cuellar antes de contar que "nos llamaron un día a la una de la mañana, estábamos dormidos, y nos dice de hacer una reunión. Se cruzó el cable, el A con el B, y nos dijo que se iba".

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En este sentido, Cuéllar recuerda que "todo el jugador que haya estado con Luis, lo primero que te va a decir es que es muy difícil que te, independientemente que te guste más o menos lo que hacía, o cómo jugaba, o su propuesta, o lo que fuera. Pero es un entrenador élite en ser honesto y consecuente con lo que dice y lo que hace".

"Luis te va de frente y si vas en ese camino, perfecto. Y si no vas, ya vas a ver que te vas desviando. Entonces, el jugador cuando tiene eso, ya no hay nada que reprocharse, porque lo que ves es lo que hay. Y con Lopera eso no era sencillo. Con Lopera era un poco todo lo contrario. Lopera te decía esto, mañana aquello. Y cuidado si lo que te decía no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, con Luis ahí, yo creo que demasiado aguantaron", sentencia recordando aquellos días.