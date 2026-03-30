El aeropuerto de Sevilla podría estar parado durante varios días claves

El Atlético de Madrid rebaja el corte de entradas para la final de Copa del Rey, pero la mayoría a precios prohibitivos

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Los aficionados de Atlético de Madrid y Real Sociedad, así como cualquier ciudadano que tenga intención de acudir tanto a la Feria de Sevilla como a la final de la Copa del Rey, están en alerta. Y es que los controladores aéreos del aeropuerto de la ciudad aseguran que su empresa les está "empujando" a convocar una huelga que podría afectar al tráfico aéreo durante los días claves del próximo mes de abril.

Según sostiene el portavoz de Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pablo Gómez Junquera, la empresa para la que trabajan, Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco), no quiere negociar un acuerdo para aumentar la plantilla a las necesidades que demandan.

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Actualmente, la plantilla cuenta con diez trabajadores en la torre de control del aeropuerto de Sevilla. Eran 16 cuando tomó la concesión en septiembre de 2021. Desde USCA han propuesto a la plantilla "una nueva estructura de turnos que supone menos personal al día cuando la operativa se prevé que aumente casi un 10% durante la temporada de verano que empieza la próxima semana".

"A pesar de nuestros esfuerzos por llegar a un entendimiento, que recalco nada tiene que ver con temas económicos, la empresa nos empuja a declarar la huelga de forma inminente", ha sostenido el portavoz sindical, que admite la repercusión que tendrá "teniendo en cuenta que se verá afectada la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey".

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La final de Copa entre el Atlético y la Real Sociedad se disputará el próximo sábado 18 de abril, mientras que la Feria de Sevilla arrancará el lunes 20 por la noche y finalizará el domingo 26. De hecho, la final copera se adelantó con cierta polémica precisamente para no coincidir con el fin de semana grande de la Feria. Si se consuma la huelga, los ciudadanos que tengan previsto viajar al aeropuerto de la capitán andaluza se podrían ver gravemente afectados de cara a estos dos grandes eventos.