Este lunes se abrirá un nuevo plazo de compra de entradas a más aficionados atléticos

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Novedades en la venta de entradas del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey. Hace dos semanas, el club anunció que había recibido 54.385 solicitudes para acudir al partido ante la Real Sociedad, que se disputará el próximo 18 de abril en La Cartuja y para el que cada club tiene 25.680 localidades. Tras siete días vendiendo tickets entre los agraciados, este lunes será el turno de un nuevo grupo de aficionados.

El Atlético se reservó el 85% de sus entradas para compromisos del club, 1.050 para las peñas y 160 para socios de movilidad reducida, por lo que en total reparte 20.618 localidades. El criterio de reparto es sencillo: por orden de antigüedad de cada socio, ya sea de manera individual o realizando la media de cada agrupación de socios.

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Hace dos semanas, el corte para el reparto de entradas quedó fijado en 15,79 años. Todos los socios que tuvieran una antigüedad en su carnet mayor o igual a esa cifra, tendrían derecho a adquirir localidades, cuya venta arrancó de manera oficial el pasado 23 de marzo con una fuerte polémica entre los precios.

Nuevo corte del Atlético de Madrid para la final de Copa del Rey

Este domingo a medianoche finaliza el plazo para los agraciados. Y tal como ha repasado la cuenta Atlético Stats, aún quedan cerca de 2.000 entradas disponibles sin vender. El club, de esta forma, ha rebajado el corte de antigüedad hasta los 13,91 años, por lo que más aficionados tendrán la oportunidad de acudir a la cita de La Cartuja. Los agraciados ya han recibido un correo electrónico personal para conocer los detalles de la compra.

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Los nuevos hinchas agraciados podrán adquirir sus localidades a partir de este lunes. Pero eso sí, lo harán con precios realmente prohibitivos. A las 20:00 horas de domingo, sólo quedaban 844 entradas a un precio de 115 euros en Gol Norte, mientras que las restantes alcanzan cifras que pocos bolsillos se pueden permitir: 236 euros en Fondo y 259 euros en Preferencia. Esos precios podrían provocar que el corte de antigüedad bajara aún más en los próximos días, siempre y cuando los agraciados no se decidan a adquirir sus localidades.