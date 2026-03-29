El Tottenham se carga a Igor Tudor tras sólo siete partidos y ya busca nuevo entrenador: hay un favorito

Sólo ha durado un mes al frente del banquillo de los Spurs

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Ya es oficial: Igor Tudor deja el Tottenham Hotspur. El club inglés ha anunciado este domingo la salida de su entrenador, que deja el banquillo tras sólo siete partidos al frente de un equipo que está al borde de los puestos de descenso. La entidad londinense busca ahora su tercer técnico del curso, el cuarto en menos de un año, con el único objetivo de atar la permanencia.

Según el comunicado oficial de los Spurs, Tudor se marcha de manera inmediata tras un "acuerdo mútuo" entre las dos partes. Además, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también dejan sus respectivos puestos como entrenador de porteros y preparador físico, respectivamente.

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"Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles", añadió el club.

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La destitución se produce ante una situación delicadísima a nivel deportivo. Tudor llegó en febrero con el objetivo de reconducir la situación de un equipo que, por contra, se ha hundido aún más: suma 13 jornadas seguidas sin ganar y ocupa la 17ª posición en la Premier League, sólo un puesto y 1 punto por delante del West Ham, que abre los puestos de descenso.

Pese a ganar la Europa League el pasado curso, Ange Postecoglou dejó su cargo en verano. El Tottenham apostó entonces por Thomas Frank, a quien acabaron destituyendo en febrero ante la grave crisis de resultados. Recurrió entonces por Tudor, pero sólo ha durado un mes y siete partidos con un paupérrimo balance de una victoria, un empate y cinco derrotas. Y esa única victoria fue el 3-2 ante el Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de final de la Champions League, inútil tras caer 5-2 en la ida.

Según informan desde Inglaterra, Roberto De Zerbi es el gran favorito para llegar al banquillo del cuadro londinense, que necesita estabilidad y resultados para evitar un descenso que sería dramático y traumático.