Andrea Esteban 28 MAR 2026 - 13:20h.

Su precio podría alcanzar los 100 millones de euros

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El mercado aún no ha abierto… pero en los despachos ya se juega un partido clave. Y el Real Madrid no pierde de vista una de las oportunidades que pueden agitar el verano: Adam Wharton.

El joven centrocampista del Crystal Palace ha tomado una decisión que lo cambia todo: quiere salir el próximo verano. Y eso ha encendido las alarmas, y el interés, de media Europa.

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Wharton se pone en el escaparate europeo

Según apuntan desde Inglaterra, Wharton busca dar el salto definitivo a un equipo de Champions. A sus grandes actuaciones en la Premier quiere sumar ahora un contexto más competitivo que impulse su crecimiento.

El problema, o la oportunidad, está en el precio: el Crystal Palace no piensa negociar fácil y ya se habla de una cifra cercana a los 100 millones de euros.

Un escenario que, lejos de frenar el interés, ha multiplicado los pretendientes.

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El Madrid, con competencia de gigantes

El Manchester United aparece como uno de los clubes más decididos, viendo en Wharton el relevo ideal ante la posible salida de Casemiro. Pero no está solo.

También siguen de cerca su evolución el Liverpool FC y el Manchester City, lo que anticipa una puja de alto nivel en verano.

Mientras tanto, el Real Madrid observa. El club blanco, ahora bajo el proyecto de Álvaro Arbeloa, tiene claro que reforzará el centro del campo y Wharton está en la lista, aunque no como única opción.

Nombres como Vitinha o Kees Smit también están sobre la mesa en una planificación que será clave para el futuro del equipo.

Eso sí, la operación sería independiente del regreso de Nico Paz, cuyo retorno al club parece encaminado.