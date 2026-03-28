Desvelado el plan de Bernardo Silva para cerrar su fichaje por el Barcelona: dos dudas y un aliado

El jugador del Manchester City "hace todo lo posible" para fichar por el Barça

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Bernardo Silva vuelve a aparecer en la órbita del FC Barcelona. Al igual que sucedió el pasado verano y el anterior, el centrocampista del Manchester City irrumpe con fuerza en la lista de futuribles de la dirección deportiva blaugrana, aunque esta vez con un factor determinante de cara a su posible llegada: acaba contrato en junio y aterrizaría en el Camp Nou con la carta de libertad.

La situación es bastante distinta respecto a años atrás. Ahora no es el Barça quien va detrás del futbolista, sino que el propio futbolista está interesado en aterrizar en el fútbol español. "Por primera vez, es Bernardo Silva quien hace todo lo posible e imposible para firmar por el Barça de cara a la próxima campaña", asegura el diario Sport.

La misma información señala, además, que "cuenta con un aliado" importante en la operación: Jorge Mendes. El famoso agente guarda buenas relaciones con Deco y con el club azulgrana, lo que podría allanar su llegada al Barça. Y Mendes, además, está convencido de que Bernardo encajaría a la perfección en los esquemas y el estilo de juego de Hansi Flick.

Las dos dudas del Barcelona con el fichaje de Bernardo Silva

Aún así, desde las oficinas del Camp Nou no las tienen todas consigo. Existen ciertas dudas sobre la incorporación del portugués de cara al próximo verano. Concretamente, dos cuestiones importantes: su edad y su papel en el campo.

Bernardo Silva aún guarda mucho fútbol en sus botas, pero cumplirá 32 años el próximo verano. Es decir, que está ya en el tramo final de su carrera, con todo lo que eso significa a nivel deportivo. Y si llega al Barça, firmaría un contrato de al menos dos o tres años, hasta los 34 o 35 años, probablemente con un sueldo bastante elevado.

La segunda gran duda va dirigida a su encaje en el equipo, según señala el mismo diario. El luso muestra sus mejores virtudes cuando juega por detrás del delantero, en la mediapunta, o cuando parte desde una banda. Y esas tres posiciones ahora mismo están más que claras en este Barça: Pedri de enganche y Lamine Yamal y Raphinha desde los costados. Evidentemente, Bernardo tendría muchos minutos si llega como tercer hombre de banda, pero a priori no partiría como titular en los partidos importantes.