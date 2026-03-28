El Barcelona está "muy enfadado" con la lesión de Raphinha: "Es absurdo"

Desde el Camp Nou señalan a la FIFA por el calendario

Manu Carreño analiza el calendario del Barça tras la lesión de Raphinha: "En el peor momento"

Compartir







Enfado importante en el FC Barcelona con la lesión de Raphinha. El atacante blaugrana se tuvo que retirar con molestias del amistoso por Brasil ante Francia disputado en Estados Unidos, lo que hizo saltar las alarmas en la Ciudad Condal. Unas horas más tarde, el propio club confirmó una "lesión en el bíceps femoral del muslo derecho" que le tendrá cerca de cinco semanas de baja.

Cinco semanas ausente en el momento más determinante de la temporada. Para empezar, Raphinha se perderá la visita liguera al Atlético de Madrid, el derbi ante el Espanyol y la eliminatoria de cuartos de final ante el cuadro colchonero. También se perdería unas hipotéticas semifinales de la Champions y llegaría muy justo para el Clásico del 10 de mayo.

El Barcelona, enfadado con la lesión de Raphinha

Y esto ha provocado un enfado considerable desde las oficinas del Camp Nou. Según informó el periodista Adrià Soldevila en la Cadena Ser, "el Barça está muy enfadado" con esta situación. "No con Ancelotti ni con la selección brasileña, sino que está enfadado con la FIFA por el calendario. Dicen que es absurdo meter un amistoso en medio de la temporada", comentó.

Brasil disputó el pasado jueves un partido sin nada en juego ante Francia en el que perdió 1-2 y disputará el próximo miércoles otro encuentro amistoso, en este caso ante Croacia, los dos en Estados Unidos. Todo ello en un tramo decisivo del curso a nivel de clubes, lo que ha derivado en la lesión de Raphinha que, para cuando vuelva, podría ver el ejercicio visto para sentencia.

Un duro revés para un Barcelona que tiene 16 jugadores internacionales concentrados con sus selecciones. El cuerpo técnico cruza ahora los dedos para que no se produzcan más contratiempos físicos en el resto de encuentros, casi todos de carácter amistoso, que se disputan durante este parón internacional, el último antes del Mundial 2026.