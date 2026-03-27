El Barça confirma el tiempo de baja de Raphinha y el duro revés para Hansi Flick

Joaquín Anduro 27 MAR 2026 - 20:52h.

El Barça anuncia "cinco semanas de baja" de Raphinha

Manu Carreño analiza el calendario del Barça tras la lesión de Raphinha: "En el peor momento"

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Las malas noticias para el FC Barcelona se han confirmado con la lesión de Raphinha en el amistoso de Brasil ante Francia en Boston y la confirmación de la rotura muscular del futbolista. El Barça ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales recalcando los problemas físicos del atacante ya anunciados por la Canarinha adelantando también el tiempo de baja.

Según el equipo azulgrana, el 11 culé estará aproximadamente cinco semanas de baja por esta rotura muscular en el muslo que sufrió con la Selección Brasileña. Un contratiempo por el que Hansi Flick pierde a uno de sus futbolistas más importantes para un tramo decisivo de LALIGA EA Sports y para la eliminatoria al completo frente al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League.

El Barcelona y el Atleti se medirán tres veces en 10 días justo después del parón sumando los dos envites de la Liga de Campeones con el choque liguero y en ninguno de ellos podrá estar Raphinha. Al margen de estos tres encuentros, el brasileño tampoco estaría disponible siguiendo el tiempo de baja estipulado por el Barça para el derbi en el Camp Nou contra el Espanyol ni para la visita al Coliseum, mientras que es duda para el siguiente encuentro, en El Sadar ante Osasuna.

Hansi Flick pierde a una de sus proyecciones sobre el terreno de juego en el cuadro catalán y tendrá que ver cómo le repone sobre el campo. Marcus Rashford, Ferran Torres y Dani Olmo parten como los tres favoritos para aparecer como extremo izquierdo durante estas semanas aunque, dado lo intenso del calendario, el técnico alemán tendrá que rotar piezas en algún momento.

Parte médico del Barcelona con la lesión de Raphinha

Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia. Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas.