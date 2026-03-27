Lo de Raphinha parece serio y ya se teme lo peor

Saray Calzada 27 MAR 2026 - 13:49h.

Raphinha sintió molestias en la misma pierna en la que ya ha sufrido tres lesiones esta temporada

Los problemas de Raphinha con Brasil que cansan al FC Barcelona

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Raphinha vuelve a encender las alarmas en el FC Barcelona. El jugador culé salió de inicio con Brasil en el duelo contra Francia, pero no terminó el partido porque se quedó en el vestuario al sentir unas molestias musculares. Las primeras informaciones que llegan no son muy alentadoras. Según ha podido saber ElDesmarque, la lesión se produjo en la misma pierna en donde ya el brasileño ha tenido tres lesiones esta temporada.

El jugador podría tener una rotura en los isquios de la pierna derecha. Esto provocaría que pudiera estar de baja alrededor de tres o cuatro semanas. Pero todavía no ha confirmación ni de la selección ni del club azulgrana hasta que no se someta a las pruebas.

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Misma pierna que hace ser pesimistas

En el peor de los casos se trataría de una rotura que le dejaría fuera un mes y en el mejor de ellos sería un pinchazo que le dejaría fuera una o dos semanas. El jugador parece que sintió algo durante esa primera mitad y ahora solo falta por ver cuál es el alcance. El calendario del FC Barcelona en las próximas semanas es muy exigente y su baja, sean de los días que sean, sería muy sensible para el equipo.

En el Barça hay cierta preocupación porque es la misma pierna en la que ya ha tenido otras lesiones esta temporada. En septiembre ya estuvo lesionado y se perdió dos meses. En un momento tan clave de la temporada como este con LALIGA y la Champions en juego esto se convierte en una preocupación importante. Raphinha es clave para Hansi Flick no solo por el fútbol que aporta, sino porque su liderazgo en el campo.

A Carlo Ancelotti le preguntaron tras el partido por lo del jugador, pero no dio muchos datos. "Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana".