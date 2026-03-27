Los problemas de Raphinha con Brasil que cansan al FC Barcelona

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAR 2026 - 11:56h.

No es la primera vez que el jugador del Fútbol Club Barcelona tiene algún contratiempo con la selección brasileña

Raphinha da el susto con Brasil, lesión en el muslo y sustituido al descanso

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La situación de Raphinha con la selección de Brasil empieza a generar un runrún evidente en el entorno del Fútbol Club Barcelona. El extremo azulgrana fue cambiado en el descanso del partido amistoso frente a Francia porque tenía molestias en el muslo. Este contratiempo llega en un momento clave de la temporada con el Barcelona jugándose la Champions League y LA LIGA EA Sports. Los de Hansi Flick disputarán los cuartos de final de la competición europea frente al Atlético de Madrid y, en la liga, siguen en primera posición con una ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid. El brasileño es uno de los jugadores más diferenciales del conjunto culé y perderle para el momento más importante de la temporada sería un varapalo. La preocupación en Can Barça no es nueva. El actual seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti, nunca ha dado descanso a Raphinha en un parón internacional y no es la primera vez que los partidos de selecciones dejan una baja importante en el equipo blaugrana, como ya ocurrió con Gavi hace unos años.

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El FC Barcelona empieza a estar cansado de la selección Brasileña

En el club azulgrana existe cierto malestar con la gestión de Brasil en este tipo de situaciones. Mientras otros internacionales no han sido convocados en momentos puntuales para darles descanso, el caso de Raphinha ha seguido un camino diferente. En agosto de 2025, Carlo Ancelotti optó por no convocar a Vinícius Júnior y Rodrygo Goes para darles descanso. Sin embargo, esa gestión no se ha aplicado con el crack blaugrana, que ha sido fijo en las listas del técnico italiano y ha acumulado minutos en tramos importantes de la temporada como el actual. Esa diferencia de trato es lo que empieza a incomodar en el Barça, que considera que el jugador no ha tenido la misma protección que otros internacionales brasileños.

Los parones de selecciones no gustan en el FC Barcelona

El caso de Raphinha no es el único y en el FC Barcelona existe una gran preocupación con los parones de selecciones. Uno de los precedentes más recientes es el conflicto que hubo entre los servicios médicos de la Selección Española y del Barcelona con la pubalgia de Lamine Yamal. El de Rocafonda fue convocado con España, jugó los dos partidos del parón internacional y cuando volvió con su club se le detectaron molestias en la zona del pubis. El conjunto blaugrana mostró su descontento en aquel entonces por la manera en la que había gestionado la situación el cuerpo técnico de Luis de la Fuente y Yamal fue baja para varios encuentros. Otro ejemplo claro es el de Gavi, que sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior y lesión en el menisco mientras jugaba con La Roja en noviembre de 2023. Una lesión que le dejó fuera durante meses y que le impidió disputar la Eurocopa de 2024. En Can Barça los parones internacionales no gustan y piensan que lo que ha ocurrido con Raphinha no es un caso aislado.