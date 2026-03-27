Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 09:41h.

Equipos, calendarios y horarios de los partidos de la Copa del Mundo Gañafote 2026

Uno de los nombres a seguir

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La Copa del Mundo Gañafote que puedes ver en Mediaset ha comenzado con muchísima expectación por ver a las futuras estrellas del fútbol. Durante la jornada matinal del viernes, uno de los chicos que más ha deslumbrado ha sido Adam. El futbolista del Barcelona anotó un doblete en el duelo frente al Southern States que encarriló la victoria.

El primero de ellos lo anotó de cabeza, mientras que el segundo lo materializó tras una gran acción individual. Percutió con el esférico en campo rival, abrió a banda y recibió en el interior del área, donde definió de forma magistral.

Adam es, sin duda, uno de los nombres a seguir en esta Copa del Mundo Gañafote que puedes ver en Mediaset. En el vídeo superior puedes disfrutar con el doblete del jugador del Barça.