Mario García, el canterano que 'convenció' al Betis con un gol de chilena

Álvaro Borrego 25 MAR 2026 - 20:11h.

El lateral derecho (y central) sorprendió en las pruebas con un golazo en Nervión

Mediaset Infinity y ElDesmarque emitirán gratis los mejores partidos de la Copa del Mundo Gañafote

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El Real Betis participará este fin de semana en la Gañafote Cup, uno de los torneos más prestigiosos del mundo y toda una referencia para el fútbol base. La edición de 2026 se celebrará en ocho provincias de Huelva y contará con 400 equipos llegados de todo el mundo, con representación de hasta 18 países distintos. Más de 5.500 jugadores, más de 40.000 visitantes y más de 20 sedes. Un evento que será retransmitido por Mediaset Infinity y que contará con una cobertura especial de ElDesmarque, reforzando así la imagen de la capital onubense.

La Gañafote Cup 2026, que se celebrará entre este 27 y 29 de marzo, se consolida como uno de los mayores eventos de fútbol base de Europa, con clubes procedentes de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Argentina o China, entre otros. Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea, AC Milan, Real Madrid o FC Barcelona opositan a alzar uno de los títulos más prestigiosos de cantera, aunque mucho tendrá que decir también el Real Betis.

El alevín B dirigido por Pablo Ballesteros y Juan Rojo acudirá a esta Gañafote Cup con un total de quince futbolistas, algunos de ellos, como Nico, Aitor, Pedro, Gonzalo o Carlos Reina, ligados a la entidad desde la etapa de prebenjamín, de ahí que se conozcan prácticamente de 'toda la vida'. Durante esta semana en ElDesmarque rescataremos algunas historias curiosas y en esta ocasión repasamos la particularidad del fichaje de Mario García, de la generación del 2014, que impresionó a los técnicos de scouting… con un golazo de chilena.

Lógicamente no fue esto lo que convenció al Real Betis, que guardaba gratos informes del futbolista, pero llamó especialmente la atención cómo se desenvolvió en ese escenario, justo cuando estaba a prueba. Fue durante un torneo en el campo del Nervión y sorprendió a todos con un sensacional gol de chilena. En la etapa de prebenjamín ya realizó algunos torneos con el club, justo antes de dar el salto a benjamines.

Un chico "muy normal", que a pesar de su prematura edad destaca por ser "muy profesional y muy deportista", cuidando al detalle su alimentación. Mario García puede jugar tanto de lateral derecho como de central y a buen seguro será uno de los futbolistas a seguir del conjunto verdiblanco.