Redacción ElDesmarque 23 MAR 2026 - 12:22h.

En 2026 se celebra la undécima edición, marcando un nuevo hito en la historia del torneo, y podrá seguirse en directo este próximo viernes

Niños de todo el mundo acudirán a Huelva para disfrutar de esta fiesta del fútbol base

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HuelvaMediaset Infinity y ElDesmarque emitirán el viernes 27 de marzo los mejores partidos de la Copa del Mundo Gañafote. Los amantes del fútbol base podrán seguir el torneo, que se celebra en Huelva, desde las 8:30 de la mañana, con la gran final a las 17:00 horas de la tarde. Las mejores canteras del mundo acuden a esta undécima edición del torneo con el objetivo de arrebatarle el título al Liverpool, el vigente campeón. Podrás ver los mejores partidos, en directo y gratis desde aquí.

Cuatro de la Copa del Mundo Gañafote 2026

La Copa del Mundo Gañafote se ha convertido en un evento referente del deporte base a nivel mundial en los últimos años. Se trata de un torneo internacional, que cada año se celebra en la provincia de Huelva, en hasta 18 sedes de manera simultánea, en función de cada edición, y que concentra a más de 350 equipos de canteras de los principales clubes. La Gañafote Cup es mucho más que un torneo, es un encuentro multicultural en torno al deporte. Se trata de la fiesta del fútbol base en Huelva, en Andalucía y en España. La Copa del Mundo Gañafote es un torneo internacional de fútbol base que se celebra en la provincia de Huelva desde el año 2017. A lo largo de sus diez ediciones, el campeonato se ha consolidado como una de las citas imprescindibles en el calendario deportivo juvenil, combinando deporte, valores y cultura en un entorno privilegiado del sur de España. En 2026 se celebrará la undécima edición, marcando un nuevo hito en la historia del torneo.

¿Cómo es el sistema de competición?

Los partidos se disputarán tanto en césped artificial como en césped natural. Los equipos se enfrentarán en eliminatoria a partido único. Los equipos vencedores avanzarán en la competición a la siguiente eliminatoria hasta la final.

Los partidos tendrán una duración determinada de dos tiempos de 12 minutos. Las semifinales y la final se disputarán con una duración de dos tiempos de 20 minutos. Sólo en caso de lesión grave donde tengan que entrar las asistencias y el árbitro considere que se debe parar el partido podrá hacerlo. El comité del torneo está autorizado a alterar la duración y el horario si las circunstancias así lo requieren. El intermedio de los partidos durará 5 minutos y habrá cambio de campo.

Se lanzarán penaltis para deshacer un hipotético empate en un partido de fase final eliminatoria. Los equipos lanzarán una tanda de 3 penaltis de uno en uno alternativamente. Si se mantiene la igualdad, se pasará a la muerte súbita. Los equipos lanzarán un penalti alternativamente hasta que uno marque y el otro falle.

Un jugador expulsado por una falta técnica como: sujetar de la camiseta, falta siendo el último jugador en jugada manifiesta de gol, falta por tocar el portero el balón con las manos fuera del área, doble amonestación, etc. no será castigado con sanción para el siguiente partido. En otras expulsiones como insultar, dar una patada, agredir a un contrario, conducta violenta, etc. el jugador será automáticamente suspendido para el siguiente partido y en función de la gravedad de la acción podría ser sancionado para varios partidos o expulsión del campeonato.

¿Cuántos jugadores y de qué edad juegan el torneo?

Es un torneo de fútbol 7, categoría alevín 2014 (U12). El número de participantes en cada partido, será como mínimo de 7 jugadores y como máximo de 18 jugadores. Los cambios son limitados a dos ventanas en cada parte por equipo, sin límite de jugadores en cada ventana, siempre previa autorización del árbitro, con interrupción del juego y por la zona central del campo. En los partidos que se disputen a tiempo corrido son limitados a dos ventana en una única parte. Se permitirán sustituciones adicionales por conmoción cerebral o lesión grave. Todo jugador sustituido podrá volver a entrar, siempre que dispongan de ventana de cambio, y no haya sufrido una conmoción cerebral o lesión grave.

¡No te pierdas los mejores partidos de la Copa del Mundo Gañafote, este viernes 27 de marzo en Mediaset Infinity y ElDesmarque!