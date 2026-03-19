Jorge Morán 19 MAR 2026 - 08:33h.

Los de Simeone se jugarán toda la temporada en un mes vital

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En el Atlético de Madrid se juegan casi toda la temporada en un mes. Después de eliminar al Tottenham en los octavos de Champions League, los de Simeone se volverán a ver las caras con el FC Barcelona en la siguiente ronda. Y como dice el lema de los rojiblancos, 'nunca dejes de creer', es lo que deben hacer de cara a unas semanas en las que sólo tendrán partidos vitales para ellos.

Siempre se dice que en marzo/abril es cuando llega el momento más importante de la temporada. Y por suerte, para los rojiblancos, les llega en un gran estado de forma. Tendrán los cuartos de final de la Champions, un derbi, la final de la Copa del Rey y no deberán olvidar LALIGA EA SPORTS en dónde mantienen un gran pulso con el Villarreal.

El vital mes del Atlético de Madrid en LALIGA

Sin apenas tiempo para descansar, el Atlético de Madrid visitará el Bernabéu este fin de semana (domingo 21.00H). Un nuevo derbi con el Real Madrid en dónde te juegas mucho más que tres puntos, sino el orgullo de tus aficionados y de ser el mejor de la capital.

Pero esta vez, además, los tres puntos serán importantísimos. Con 57 puntos y situados en tercera posición, los de Simeone tienen a sólo dos (55) al Villarreal. Con la lucha por LALIGA casi descartada, el Atlético no deberá dejar escapar la tercera plaza que te mete directamente en la Champions League.

Un torneo en el que además del derbi madrileño, también se verán las caras con el FC Barcelona (4 de abril), con el Sevilla (fin de semana del 12 de abril) y con el Elche (jornada intersemanal del 22 de abril). Todo eso antes de entrar en el tramo final del año con (Athletic, Valencia, Celta, Osasuna, Girona y Villarreal).

Triple enfrentamiento con el FC Barcelona

Pero si el derbi madrileño es importante, más lo será el triple enfrentamiento que deberán hacer contra el FC Barcelona. Reviviendo las pasadas semifinales de Copa del Rey, los de Hansi Flick querrán tener revancha contra los de Simeone y lo podrán hacer tanto en LALIGA EA SPORTS, como en la Champions. Todo comenzará el fin de semana del 4 de abril, en plena Semana Santa, y sólo unos días después de visitar el Bernabéu.

Con tres puntos en juego, los de Simeone deberán aprender de cara a unos cuartos de final de la Champions League que se prevén interesantísimos. El Atlético jugará en el Camp Nou el 8 de abril (21.00H) y la vuelta será el 14 de abril (21.00H). Un doble enfrentamiento, como ya pasó en Copa esta temporada, y que decidirá que equipo español sigue vivo en su lado del cuadro.

La final de la Copa del Rey en Sevilla

Con el golpe (en caso de caer eliminados) o con la emoción (en caso de lograr la clasificación), los de Simeone se volverán a poner el mono de trabajo sólo unos días después. Y es que sin apenas tiempo para descansar, el Atlético se pondrá en modo final.

Los rojiblancos viajarán a Sevilla el fin de semana del 18 de abril (21.00H) para luchar por el primer título de la temporada. Los de Simeone y compañía se enfrentarán a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey que podría suponer su primer título en 13 años.

Todos los enfrentamientos del mes del Atlético (22 marzo a 22 abril)