El Cádiz ya es favorito y el Zaragoza sigue cayendo: el Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion

Ángel Cotán 04 MAY 2026 - 14:40h.

Dos históricos, al borde del abismo

La tensión estalla a la salida del autobús del Real Zaragoza entre silbidos y lanzamientos

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La jornada 38 de LALIGA Hypermotion aún aguarda al Almería - Mirandés de este lunes, pero los resultados del fin de semana complican aún más las opciones de permanencia de Cádiz CF y Real Zaragoza. Los gaditanos, incapaces de levantar cabeza, sobreviven con tres puntos sobre el descenso. Por su parte, el Real Zaragoza toca fondo con dos derrotas consecutivas.

Una semana más, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones finales del Big Data en la categoría de plata. Los compañeros de Driblab ya ven como favorito al descenso al conjunto amarillo.

El Big Data predice el final de Cádiz y Zaragoza en LALIGA Hypermotion

Un doblete de Antoñito Cordero aliviaba momentáneamente a un Cádiz que acabaría despidiéndose de la victoria ante la Cultural Leonesa en el tiempo añadido. El cambio de entrenador, protagonizado por Imanol Idiákez, no termina de brindar el ansiado salto numérico que necesita la entidad amarilla a la espera de lo que haga el Mirandés.

Con 39 puntos en 38 jornadas, el Cádiz marca actualmente la salvación con tres puntos de ventaja, que podrían reducirse por completo si el conjunto de Anduva vence al Almería. Pese a la renta gaditana, el Big Data ya da como favorito para descender al club gaditano con hasta un 63,2% de posibilidades. El Mirandés, con un partido menos, acumula un 60,6% de opciones de descenso.

En cuanto al Real Zaragoza, y tras un atisbo de reacción con David Navarro en el banquillo, la situación pinta muy mal. Cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco choques dejan al equipo maño a cuatro puntos del Cádiz. Actualmente, el club blanquillo ocupa el penúltimo escalón y sus opciones de descenso, a ojos del Big Data, aumentan respecto a la anterior jornada situándose en un 88,8% de posibilidades.