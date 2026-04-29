Driblab aún otorga un 22% de opciones de salvarse al cuadro aragonés

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Cuando parecía que llegaba la resurrección, el Real Zaragoza ha vuelto a hundirse. La derrota en el derbi ante el SD Huesca ha hecho mucho daño al cuadro blanquillo, que se ve relegado a la penúltima posición de LaLiga Hypermotion y reduce aún más sus opciones de permanencia. Aún así, la terrible racha de resultados del Cádiz CF da un aire de esperanza a los cuatro últimos clasificados. La salvación aún es posible y todo apunta a que será más barata que nunca.

El pasado curso, fue precisamente el Zaragoza el que ocupó la primera posición de la permanencia (18º) en la clasificación de Segunda con 51 puntos. El último en caer descendido fue el Eldense, con 45 puntos, a 6 distancia. Este curso, por contra, todo apunta a que la cifra será algo menor.

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Según las predicciones de Driblab, la permanencia podría estar en sólo 42 puntos. Esa es la puntuación que otorga el Big Data al Cádiz, que ocuparía la 18ª posición, una cifra bastante pobre para lo que suele ser habitual en la categoría de plata del fútbol español.

Esa predicción, en cualquier caso, muestra una igualadad evidente. Driblab otorga 41 puntos al Mirandés y unos 40 puntos tanto al Zaragoza como al Huesca, mientras que la Cultural Leonesa es el equipo que más difícil lo tiene con una proyección de sólo 37 puntos. Es decir, que todo se decidirá por mínimos detalles.

Qué resultados necesita el Real Zaragoza para salvarse

Dicho de otra forma: si el Real Zaragoza quiere salvarse, debería superar los 42 puntos del Cádiz. Actualmente, el equipo maño tiene 35 puntos, así que eso significa que tendría que conseguir al menos 7 puntos de los 15 que quedan en juego. Traducido en resultados: dos victorias y dos empates para sumar 8 puntos más o tres victorias en cinco partidos para irse a los 44 puntos..

Actualmente, Driblab otorga al Zaragoza un 78% de probabilidades de descender a Primera RFEF, lo que supondría un verdadero mazazo a nivel deportivo, económico y social. Pero eso significa, a su vez, que aún guarda un 22% de opciones de lograr la permanencia.

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Todo pasa por ganar al menos dos partidos de los cinco que quedan, empezando por el próximo viernes en casa ante el Granada. Luego tendrá que visitar al Valladolid, recibir al Sporting, visitar Las Palmas y recibir al Málaga en la última jornada. Y a su vez, cómo no, tener un ojo en el resto de clubes que luchan por la permanencia, con especial atención a un Cádiz que parece empeñado en dar vida a los últimos clasificados tras sus siete derrotas consecutivas y sus 14 derrotas en 16 encuentros de la segunda vuelta.