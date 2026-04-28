La hinchada ha mostrado su malestar a través de las redes

Suso se hunde con el Cádiz CF y ya está entre los señalados

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El Cádiz CF no levanta cabeza. En lo meramente deportivo, el equipo amarillo suma siete derrotas consecutivas y apenas 4 puntos en toda la segunda vuelta, en la que ya ha tenido tres entrenadores distintos. En lo social, la situación es aún peor, si es que eso es posible, con la hinchada protestando contra la directiva de Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, contra la planificación de Juan Cala y con un ojo en los negocios económicos de los máximos mandatarios, marcados por la salida a bolsa de Nomadar y la creación del extraño Sportech City en El Puerto de Santa María.

Allí, en El Puerto, el Cádiz volverá a tener una caseta durante la Feria, que arranca este miércoles 29 de abril por la noche y se extenderá hasta el próximo lunes 4 de mayo. Eso sí, a la hinchada no le ha hecho ninguna gracia el nombre elegido, con clara referencia a Nomadar.

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La afición del Cádiz CF, enfadada por la caseta de la Feria de El Puerto

Concretamente, la caseta se llamará 'Anda que $NOMA', en clara alusión a la polémica filial tecnológica del Cádiz que está cotizando en el Nasdaq y cuya relación con la ciudad portuense es inequívoca, pues allí se construirá, en teoría, el futuro Sportech City.

A la afición amarilla, que está cansada de estar cansada, no le ha hecho mucha gracia ese nombre, sobre todo por la inclusión del símbolo del dólar. Muchos hinchas, e incluso extrabajadores del club, se han expresado a través de las redes sociales mostrando su malestar, pues entienden que no está la situación deportiva como para andarse con ese tipo de bromas tras las siete derrotas consecutivas y las 14 derrotas en 16 jornadas de la segunda vuelta, que han dejado al equipo dirigido ahora por Imanol Idiakez a sólo 2 puntos de los puestos de descenso a Primera RFEF.

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Este lunes, además, la hinchada también sacó una pancarta en la grada del Nuevo Mirandilla con clara alusión a Nomadar a modo de protesta. Unas protestas que, de momento, no están surtiendo demasiado efecto en la directiva. Todo ello en un partido que acabó 1-2 para Las Palmas en un estadio semivacío, con apenas 12.000 espectadores en unas gradas acostumbradas a ver miles de asientos desocupados pese a que hay cerca de 18.000 abonados. Y es que el problema del club es deportivo y económico, pero también social.