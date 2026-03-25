Pablo Sánchez 25 MAR 2026 - 11:43h.

Juan Cala responde al lío con Ontiveros en el Cádiz: "Todo acto de indisciplina tiene una consecuencia"

El exjugador amarillo analizó la marcha actual del equipo

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El Cádiz atraviesa un momento muy delicado en lo deportivo y en lo institucional. La llegada de Sergio González para suplir a Garitano no ha supuesto, de momento, un cambio sustancial. Tras la última dura derrota a manos del Málaga, el director deportivo salió al paso para pedir perdón. Sus palabras no han caído en saco roto y también han llegado acompañadas de más críticas.

Cala pidió perdón en sus redes por la imagen del equipo en el último partido. Todo ello envuelto en la polémcia que ha generado la última salida de nocturna de Javi Ontiveros y de un par de jugadores más de la plantilla. El último en pronunciarse sobre la situación del equipo ha sido Dani Güiza. El excadista cargó contra la gestión de la directiva y puso el foco en el director deportivo, a quien culpó de la marcha del equipo amarillo en el portal digital El Territorio Cadista.

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"Lo está haciendo muy mal. Por eso está el Cádiz donde está, eso es así. La suerte que tiene el Cádiz es que ha podido contratar a Sergio, que va a sacar el Cádiz de esos problemas. Está hundiendo al Mirandilla y está hundiendo al Sanluqueño. Porque si tú quieres que los jugadores del Mirandilla estén en el primer equipo y sacar futbolistas, lo primero es que el Mirandilla tiene que estar más arriba. Eso es lo primero. Y si tú le quitas los 4 ó 5 jugadores buenos y te lo traes para su club, no tiene sentido. Entonces nunca va a ascender el Mirandilla para estar más cerca del primer equipo y que esos futbolistas tengan más opciones", comentó.

El perdón de Cala

Días antes, Cala analizó la derrota del Cádiz frente al Málaga y aprovechó para pedir disculpas por lo sucedido. Fue un palo grande. Entiendo el cabreo y asumo las críticas. Asumo mi responsabilidad. En verano hicimos una reconstrucción importante, apostando por un equilibrio entre juventu y experiencia. El equipo está bien y hemos caído completamente. Sigo confiando en este grupo de jugadores y en este cuerpo técnico. La imagen de ayer no es la que nos representa.

Estamos bloqueados, pero vamos a salir desde la unión y el trabajo. Estoy convencido de que vamos a salir de esta situación. Ya habrá tiempo al final de temporada de hacer balance.