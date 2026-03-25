Celia Pérez 25 MAR 2026 - 10:21h.

Por la salida nocturna tras la derrota ante el Málaga

El discurso viral de una aficionada del Cádiz CF que acaba llorando contra la directiva: "Lo estáis destruyendo vosotros"

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El Cádiz pasa por la peor racha de su historia en casa. A pesar de la vuelta de Sergio González y de que su triunfo ante el Mirandés consiguió calmar los ánimos, la derrota en el Nuevo Mirandilla ante el Málaga ha vuelto a abrir una herida en el conjunto cadista. El equipo acumula ya cinco derrotas seguidas en su estadio y la afición está molesta, más aún de ver en redes sociales la salida de tres jugadores del equipo.

En concreto, en hace unos días comenzó a recorrer la red de una salida nocturna de Ontiveros junto a Alfred Caicedo y el canterano Raúl Pereira por Jerez esa misma noche tras la derrota ante el Málaga. El acto ha provocado un tremendo enfado dentro de la hinchada cadista y este martes, en Cope, Juan Cala, director deportivo, se ha pronunciado al respecto.

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"Yo he sido jugador y sé que la vida privada de cada jugador es su vida privada. También sé que los jugadores tenemos que ser más inteligentes. Tenemos que ser más inteligentes en este mundo de redes sociales que todo el mundo tiene una cámara. Tenemos que saber dónde estamos, cómo estamos y cuándo hay que hacer las cosas. Eso es lo que te puedo decir de ese acto. Y como todo acto de indisciplina tiene una consecuencia. A partir de ahí los trapos nosotros los vamos intentar guardar de puertas para dentro y tomaremos las consecuencias del acto que hubo", señaló.

No ha sido el único que se ha pronunciado sobre la salida. David Gil también estuvo ayer en Radio Cádiz y también dio un tirón de orejas a sus compañeros. "Obviamente ha habido su charla. Habrá castigo. Es de ser muy poco listo lo que han hecho este fin de semana. Y más hoy en día. Es una falta de respeto. Han pedido perdón", apuntó.