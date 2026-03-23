El técnico se cruzó con un grupo de aficionados del Tenerife que acudían a un partido que ya se había jugado

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Álvaro Cervera saca la cara por su afición. El técnico del CD Tenerife, que lidera en solitario el grupo 1 de Primera RFEF y empieza a acariciar el ascenso a LaLiga Hypermotion, pronunció el pasado viernes un discurso que se ha vuelto virar en las redes sociales y con dardo a la Federación, en este caso debido a la falta de previsión para anunciar los horarios de los partidos de la categoría.

Este fin de semana, el cuadro tinerfeño ganó en casa a Osasuna (1-0) para dar un paso más en su camino de regreso a Segunda, pero una semana antes disputó un duelo trascendental ante el Celta B, el segundo clasificado de la categoría. El caso es que ese partido, que se disputó en Balaídos y acabó 1-1, lo colocaron un viernes. Y el horario se anunció con sólo tres semanas de antelación.

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De ahí que varios días después, en sala de prensa, Cervera contara una anécdota que se ha vuelto viral. Tras jugar el viernes en Vigo, el equipo hizo noche en tierras gallegas y regresó el sábado por la mañana a Tenerife. En su avión de regreso, la expedición se encontró con un grupo de aficionados que acababa de llegar a Galicia precisamente para presenciar su encuentro, que se había disputado unas horas antes.

Álvaro Cervera y los aficionados del Tenerife que 'llegaron tarde' al partido

"El otro día cuando cogíamos el avión de vuelta para acá, después de Vigo, el sábado por la mañana, el avión que cogíamos nosotros para volver era el mismo que venía de aquí para allá. El que iba de Tenerife a Vigo era el que luego nosotros cogíamos. Cuando salían por la puerta donde íbamos a entrar, salieron ocho o diez pibes que venían al partido. El partido ya se había jugado. Se hicieron unas fotos con nosotros. Yo les pregunté y nos dijeron que iban al partido pero claro, sacaron el billete dos meses antes, imagino que más económico o por lo que sea, y luego la RFEF o quien ponga la hora del partido lo puso el viernes y ya no pudieron ver el partido", explicó Cervera.

Evidentemente, ese grupo de aficionados se quedó sin ver el encuentro. Su antelación para organizar el viaje había sido máxima, pero los horarios que puso la RFEF para dicha jornada le descuadraron el plan por completo. De ahí que Cervera, durante su comparecencia, apuntara a la Federación pidiendo más antelación a la hora de conocer las fechas exactas de sus encuentros.

"No sé a quién corresponde esto, pero se lo tienen que hacer mirar porque nosotros queremos a nuestra gente con nosotros. Y sabemos que tenemos una dificultad, que vivimos en una isla, que sólo podemos salir por aire o por mar y tenemos que sacar billetes con antelación. No sé si cuesta tanto decirle al Tenerife con un poquito más de adelanto los partidos que tiene que jugar para poder tener a la gente con nosotros. Me llamó mucho la atención. Eran pibes, era gente que ha sacado un billete para eso, no tenían nada que hacer allí el sábado ni el domingo, pasárselo bien y ojalá se lo hayan pasado bien, pero ellos iban al partido y a nosotros nos hubiera gustado tenerlos. No sé a quién corresponde, pero a quien sea debería hacérselo mirar, porque no lo entiendo, no me lo explico", añadió el técnico del Tenerife.

De momento, el equipo isleño tiene confirmados los horarios de sus tres próximos partidos, pero aún no conoce las fechas exactas de sus encuentros a partir de la jornada 33, a mediados de abril, cuando empezará a jugarse el ascenso matemático. Cervera, en definitiva, dio voz a una crítica que viene desde muy lejos y por la que los aficionados de casi todos los clubes llevan mucho tiempo luchando.