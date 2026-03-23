Pablo Sánchez 23 MAR 2026 - 08:45h.

Lalo Arantegui conoce el requisito de Jaume Jardí y el Zaragoza se posiciona en un fichaje abierto

Especial atención a la cantera

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Tras dos victorias consecutivas, el Real Zaragoza tropezó en su visita al Dépor y vuelve a ver la salvación a seis puntos de distancia. A pesar de la derrota, se nota que algo ha cambiado en el entorno blanquillo desde la llegada de David Navarro al banquillo y de Lalo Arantegui a la dirección deportiva. Precisamente este último sigue trabajando en el equipo del futuro, con especial atención a la cantera. Su intención es impregnar al club de gente de la casa fuera y dentro del verde y está muy cerca de dar un pasito más en este sentido.

Tal y como informa El Periódico de Aragón, el Zaragoza está muy cerca de ampliar el contrato de otro chico de la casa. Se trata de Lucas Terrer. El mediocentro seguirá en breve los pasos de Hugo Pinilla, quien firmó su renovación recientemente. Terrer tiene contrato hasta 2027 y la intención es extender esa vinculación algunos años más. La propuesta del club ya está sobre la mesa y el futbolista desea seguir ligado al club de su vida. Todo apunta a que la firma llegará en los próximos días.

El otro jugador en el que Lalo trabaja es Álex Gomes. La intención es la misma, aunque existe un escollo necesario de solventar. Gomes tiene contrato en vigor hasta 2028 tras la ejecución de su vinculación anterior, con la que pasó a ser jugador del primer equipo. Sin embargo Txema Indias, anterior director deportivo, no llegó a un acuerdo con el futbolista, por lo que para sus agente sigue prevaleciendo el anterior acuerdo.

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Una apuesta para el ataque

Los movimientos de Lalo también van más allá del Zaragoza. El director deportivo tantea refuerzos de cara al futuro y uno de ellos es el de Jaume Jardí. El delantero de 23 años del Nàstic es una de las grandes apuestas del Zaragoza después de su paso por las canteras de Barcelona y Real Madrid. Un refuerzo para el ataque que todos esperan que si llega lo haga para jugar en LALIGA HYPERMOTION.