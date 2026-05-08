Pablo Sánchez 08 MAY 2026 - 12:09h.

El Betis, la feria de Dos Hermanas y el sueño de la Champions: así se vivió la victoria del Rayo Vallecano

La clasificación, muy de cara con cuatro jornadas por delante

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España entera estuvo pendiente de lo que sucedió en la vuelta de las semifinales de la Conference League entre el Estrasburgo y el Rayo Vallecano. Además del billete de un equipo español para una final europea, estaba en juego la posibilidad de que un quinto club de LALIGA EA SPORTS disputase la Champions el próximo año. Y así fue. La confirmación ha disparado la ilusión entre muchos equipos. Sobre todo en el Real Betis Balompié, quien ostenta en estos momentos esa ansiada quinta plaza con seis puntos de ventaja sobre el sexto clasificado a falta de cuatro jornadas.

La Champions está muy de cara para el Betis, pero aún tendrá que certificarlo en esta recta final de curso. La clasificación dice que, a poco que los verdiblancos no cometan errores groseros, obtendrán este billete. Cabe recordar que los béticos son quintos con 53 puntos seguidos de Celta (47), Getafe (44), Athletic Club (44) y Real Sociedad (43). En resumidas cuentas, si los verdiblancos suman seis puntos, jugarán la Liga de Campeones la campaña venidera.

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Los béticos se frotan las manos, aunque no quieren cantar victoria hasta que no sea matemático. Y entre esas posibilidades asoman un par de escenarios peligrosos para los de Manuel Pellegrini. Es obvio que el billete para la Champions también podría estar en el bolsillo obteniendo menos de seis puntos, aunque las posibilidades van reduciéndose hasta vislumbrar dos escenarios inimaginables.

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Las opciones de jugar Champions sumando menos de seis puntos

Fran Martínez, a través de su cuenta de X @LaLigaenDirecto, desveló el porcentaje de posibilidades que tiene el Betis de jugar la Champions el próximo año en función de los puntos que obtenga. Desde los seis en adelante estaría certificado, pero esta posibilidad se reduce a medida que la puntuación vaya decreciendo.

Aún así, los números son bastante halagüeños. Incluso obteniendo dos puntos de 12 posibles, el Betis tendría algo más de un 80% de posibilidades de acabar quinto en LaLiga. Los dos escenarios más alarmantes que se plantean aparecen con una puntuación más baja. Si los verdiblancos suman un solo punto, tendrán un 60,30% de opciones de jugar la Champions. Esta probabilidad se reduce al 36,69% en caso de perder los cuatro partido que tienen por delante.

En cualquier caso, estas cábalas también dependen de lo que suceda en los partidos de sus más cercanos perseguidores. Sin ir más lejos, esta próxima jornada el Betis tiene la posibilidad de desbancar de forma matemática a la Real Sociedad de esta carrera. El Celta, por su parte, visita al Atlético de Madrid.

Opciones hay muchas, pero en casi todos los escenarios el Betis acaricia con la yema de los dedos una ilusionante clasificación para la próxima edición de la Champions.