El cambio de rutina de Natan para evitar lesiones: "Antes me daba igual"

Álvaro Borrego 06 MAY 2026 - 21:30h.

El brasileño es el jugador más utilizado esta temporada por Pellegrini y aún sigue manteniendo el sueño de jugar el Mundial con Brasil

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Natan de Souza es imprescindible para Manuel Pellegrini. El central brasileño es hasta la fecha el jugador más utilizado por el entrenador del Real Betis, habiendo disputado 41 partidos oficiales. Una temporada casi perfecta para el defensa, que no ha sufrido una sola lesión gracias al cambio de rutina y que oposita a ser uno de los nombres del verano, dadas las múltiples ofertas que parece que habrá. El defensor atendía a los compañeros de los medios oficiales del club y en ElDesmarque dejamos algunas de sus respuestas más destacadas.

Natan, el futbolista más utilizado por Pellegrini: "He hecho 41 partidos. No he tenido una lesión, me cuido y me trato mucho. Yo quiero jugar siempre y ojalá podamos terminar esta temporada con el logro de la Champions. El año pasado hice 52 partidos, este voy por 41 y quiero más. Me he ido ganando la confianza del míster y creo que cuantos más partidos juegue más confiado me siento".

Cambiar sus rutinas, clave para no tener lesiones: "Tengo un preparador personal fuera, llevo dos años con él, además de los del club. Hago ejercicios de movilidad, de fuerza... y me siento bien. Eso me ayuda a sentirme mejor y estar recuperado. Tengo un gimnasio en casa. Mi rutina es un poco aburrida. Entreno, como en la ciudad deportiva, tomo mi siesta, entreno, hago una sauna, agua fría y luego a cenar y dormir".

Cómo es su día a día: "He cambiado mi mente estos años, antes en Brasil tenía más lesiones. Creo que era por falta de movilidad, antes me daba igual y ahora sé que eso es fundamental. Eso es el fruto para estar dos años sin lesiones".

El momento del Betis: "Quedan cuatro partidos muy importantes para nosotros. Lo que está en nuestra mano es la quinta plaza, ojalá que sea en la Champions. Volver a dejar la portería a cero era muy importante. Esa regularidad, como el míster pedía tanto, ha sido muy importante para ganar y conseguir esta racha".

La Champions, el gran objetivo: "Sería la segunda vez en la historia del club. Tenemos la ilusión. Sabemos que hemos dejado escapar un poco la cuarta plaza, en la Europa League salimos dolidos porque podíamos llegar más lejos, pero no podemos quejarnos. Quedan cuatro partidos y ojalá que esa quinta plaza sea la Champions".

La Real Sociedad: "Sabemos que no será un partido fácil, pero estamos confiados. Ojalá salgamos con una victoria".

Se 'enamoró' del Betis desde un principio: "Yo escuché el himno y ya sentía una sensación que nunca había vivido en ningún sitio. Estaba seguro de que aquí iba a ser feliz. Si iba a ser un año o dos no lo sabía, pero sí estaba seguro de que sería feliz. Sevilla es muy similar a Brasil. Hace calor, a mi familia le gusta".

Natan todavía sueña con Brasil: "Jugar con tu país y un Mundial es el sueño de todos. Yo sé que es difícil, pero tengo un sueño. Ojalá que Ancelotti dé esa lista y yo pueda estar entre esos nombres. Si me quiere convocar yo voy a estar feliz y disponible. Sería un sueño para mí y para mi familia. Yo quiero jugar este, pero tenemos dos mundiales más para jugar, ojalá pueda cumplir ese sueño".