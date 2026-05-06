El Betis acariciará en verano su récord de ventas

Álvaro Borrego 06 MAY 2026 - 14:37h.

El Betis sabe que recibirá ofertas por algunos de sus futbolistas y podría superar su propio récord en ventas

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Ángel Haro ha confesado en reiteradas ocasiones que las plusvalías -además de mantenerse en Europa- suponen un elemento clave para mantener la viabilidad del club. En el Real Betis se da una importancia fundamental a la capacidad de generar ingresos extraordinarios y sin ir más lejos el pasado verano se batió el récord de ventas, por un importe superior a los 60 millones. Una estrategia que prevé repetirse este año, con futbolistas como Altimira, Ez Abde o Natan como principales candidatos a generar una gran venta. Todo ello sin contar con los que terminan contrato y los que, quién sabe si Lo Celso, podrían dar todavía más oxígeno al límite salarial para así tener mayor músculo financiero a la hora de acudir al mercado. En cualquier caso, y a pesar de todos escenarios, entrar en Champions League permitiría a la entidad redoblar sus esfuerzos en todos los sentidos.

Las plusvalías han sido un elemento diferenciador del Real Betis desde que Manu Fajardo asumió las rienda de la dirección deportiva. En el verano de 2024 se generaron casi 50 millones en ventas, con salidas como las de Rodri Sánchez, Nabil Fekir, Chadi Riad, Abner Vinicius, Willian José, Ayoze Pérez o Juan Cruz. Todo ello sin contar los 12 millones generados en invierno por la venta de Assane Diao al Como 1907.

El pasado verano el Real Betis batió su propio récord de ingresos y logró cerrar dos de las cinco ventas más valiosas de la historia de la entidad. Se marcharon Johnny Cardoso, Jesús Rodríguez, Rui Silva, Romain Perraud, Álex Collado, Borja Iglesias, Sabaly, Juanmi y Visus, dejando en las arcas de la entidad (y sin contar variables) un importe aproximado de unos 60 millones de euros.

Unos números que podrían superarse este verano. De momento se cuenta con 3 millones (podrían llegar a 5) por Nobel Mendy. El Real Betis escuchará ofertas y sabe que jugadores como Natan, que incluso ha accedido a dar clases de inglés, con la Premier League al acecho, Sergi Altimira o Ez Abde tendrán propuestas. Hace dos semanas el Sporting de Portugal contactó con el club para saber la predisposición a una venta. Los portugueses han transmitido su deseo de firmar al centrocampista, aunque por el momento no se ha presentado oferta.

Conviene recordar también que el Real Betis deberá dar salida a uno de sus extracomunitarios. Con el regreso de Gonzalo Petit en verano, serán cuatro los que cumplan estos requisitos (Natan, Antony y Deossa), por lo que será otro asunto a tener muy pendiente.

El Real Betis cuenta también con las salidas de Adrián San Miguel, Bakambu y Ricardo Rodríguez, quienes terminan contrato, además de la del Chimy Ávila, cuyo contrato incluye una cláusula para acordar su salida a cambio de una cantidad anecdótica. También se valoran salidas como las de Lo Celso, cuyo rendimiento dista mucho del esperado y liberaría un montante importante para el límite salarial. Todo ello sin descartar algunos ingresos extraordinarios (jugadores como Pablo García, Deossa o Marc Roca pueden contemplar ofertas) y que brindarían a la dirección deportiva mayor músculo para acudir al mercado.

En todos estos escenarios sería fundamental jugar la Champions League, lo que multiplicaría por cuatro los ingresos extraordinarios de la entidad. En cualquier caso, eso no condicionaría tanto los fichajes -cuyo perfil no distaría mucho- como la capacidad para mantener a algunos de sus máximos baluartes en la plantilla.