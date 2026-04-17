La limpia de la plantilla del Betis empezará a partir del 24 de mayo

Álvaro Borrego 17 ABR 2026 - 18:22h.

Se prevé un verano de muchos cambios en el Real Betis, obligado a liberar salario y dar salida a algunos futbolistas

Un don nadie

Compartir







Digiriendo aún el batacazo en la Europa League, cuya losa será difícil de levantar, al Real Betis le quedan siete jornadas para intentar lograr el objetivo de la quinta posición, aunque dadas las eliminaciones de los clubes españoles todo apunta a que será Alemania el que obtenga la plaza extra para jugar la Champions. Los de Manuel Pellegrini están obligados a centrarse en LALIGA y revertir la mala racha, de lo contrario el club se verá obligado a realizar una profunda renovación de la plantilla en verano. La dimensión de los salarios hace que mantener este escenario sea inviable e insostenible, por lo que se prevén muchos cambios de cara a la próxima temporada.

Por el momento ni siquiera el futuro del entrenador parece claro. Según avanzó ElDesmarque dentro del contrato de su renovación se incluyó una cláusula la cual podría activar para salir de mutuo acuerdo si llegase una llamada de la selección chilena. Su ciclo en el Real Betis comienza a escribir sus próximos pasos y de no lograr como mínimo el objetivo europeo estos serían sus últimos meses como líder de la nave bética. Sea como fuere, parece seguro que las partes se sentarán a final de temporada para evaluar si seguir de la mano continúa siendo el camino correcto o no.

El fin de semana del 24 de mayo se disputará la última jornada liguera. Aunque algunos contratos expiren el 30 de junio, será ese el último día para muchos que todavía hoy visten la camiseta verdiblanca. Jugadores como Cédric Bakambu, Ricardo Rodríguez o Adrián San Miguel terminan contrato a final de esta campaña y casi con total certeza serán los primeros en salir. Ese podría ser también el punto y final a la andadura en el Real Betis de Sofyan Amrabat, cuyo salario es inabarcable sin un equipo de Champions, sin olvidar también lo señalado que terminó tras ese penalti contra el Braga.

Si bien termina vinculación en junio de 2027, este verano será el de la salida del Chimy Ávila. El Real Betis no cuenta con él y su representante reconoció hace unos meses que negociará su salida, con Boca Juniors como posible destino. Según el escenario donde se vea la próxima temporada, la entidad estará obligada a liberar algunos de sus salarios más altos, con Gio Lo Celso en el foco.

Además, jugadores como Natan, Ez Abde o Sergi Altimira opositan a ser algunos de los nombres más recurrentes del verano, dada la proyección que tienen en mercados europeos y la capacidad que tendrían de dejar grandes plusvalías en Heliópolis. Todo sin descartar alguna salida no tan esperada, como por ejemplo la de Antony, y la revaluación del futuro de algunos de los futbolistas que menos han contado para el entrenador esta campaña. También, por qué no, será el verano de los canteranos, habida cuenta que el plan del club pasa por reforzar y nutrir al vestuario de savia nueva criada enla entidad.

Lo que sí parece claro es que será un verano de cambios. Con la principal duda a resolver de si Manuel Pellegrini se sentará o no al frente del banquillo la próxima temporada. Con muchos jugadores señalados y otros obligados a salir por la restructuración económica que deberá hacer la entidad. A partir del 24 de mayo se tomarán (o anunciarán) las primeras decisiones.