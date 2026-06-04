El Manchester City anuncia medidas legales contra Enrique Riquelme y desmiente el fichaje de Haaland

Javi Rayo 04 JUN 2026 - 09:42h.

Enrique Riquelme prometió el fichaje de Erling Haaland si llega a ser presidente del Real Madrid

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Enrique Riquelme se colocó este miércoles en el foco mundial después de anunciar a bombo y plantillo que Erling Haaland jugará en el Real Madrid si este próximo domingo consigue hacerse con la presidencia del conjunto blanco. Un fichaje de renombre que sólo unas horas después ha sido desmentido por el entorno del futbolista noruego y que puede meter al empresario español en un problema.

A Enrique Riquelme se le acumulan los desmentidos

El Manchester City está trasladando a los medios de comunicación su enfado con Enrique Riquelme. Cabe recordar que Erling Haaland es un futbolista con contrato en vigor. El conjunto inglés asegura que "las historias que han surgido desde España con respecto al futuro de Erling Haaland son falsas, que no hay ninguna opción de que fiche por el Real Madrid y que tampoco existe una cláusula en el contrato del futbolista que pueda hacerlo posible". Pero la parte más grave llega al final del comunicado y apunta directamente hacia Enrique Riquelme. "Estamos considerando tomar acciones legales por el uso de la imagen de nuestro futbolista en este contexto", aseguran desde el conjunto sky blue.

El contexto al que se refiere el Manchester City es el posado de Enrique Riquelme este miércoles junto a la nueva camiseta del Real Madrid con el nombre de Erling Haaland y el dorsal '9' tratando de certificar explícitamente el fichaje del futbolista noruego. Tras ambos desmentidos -el del club y el del jugador por medio de su entorno- queda saber cuáles serán los próximos pasos de Enrique Riquelme al respecto. Si bien opta por aparcar el tema o insiste en el fichaje del ex del Dortmund, su gran baza para reclutar el voto del socio madridista antes de las elecciones que tendrán lugar este próximo domingo en Madrid.