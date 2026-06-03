Erling Haaland, el fichaje bomba de Enrique Riquelme si gana las elecciones del Real Madrid

Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 23:05h.

El candidato a la presidencia blanca anuncia su nombre a bombo y platillo

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Erling Haaland es el fichaje bomba que prepara Enrique Riquelme de cara a ganar las elecciones del Real Madrid. El candidato sigue haciendo campaña electoral de cara al próximo domingo 7 de julio, cuando el madridismo volverá a ejercer su derecho a voto. De este modo, sigue su rúa por los medios de comunicación, haciendo públicos sus planes de cara al próximo curso si sale elegido como presidente por delante de Florentino Pérez. En este sentido, después de revelar que Raúl González Blanco sería su director deportivo, y que contará con una figura como Fernando Hierro como director de cantera, ahora ha dado paso a hablar del mercado. Y es que, si ya comentó la posibilidad de firmar a Rodri Hernández, este miércoles ha soltado la revelación con el delantero del Manchester City.

Lo ha hecho en Antena 3, donde ha comunicado que ya tiene un acuerdo para incorporar al jugador, y lo ha hecho presentando la nueva camiseta con el dorsal 9, que actualmente no viste nadie, después de que Kylian Mbappé pasase a vestir el '10' en su segunda temporada, y tras la salida de Luka Modric del conjunto blanco. De este modo, Enrique Riquelme afirma que pagaría su cláusula de rescisión con el Manchester City, y que el ariete quiere llegar al club blanco.

Erling Haaland completaría la delantera galáctica del Real Madrid con Enrique Riquelme

De este modo, Erling Haaland completaría la delantera galáctica del Real Madrid junto a Vinicius Júnior y Kylian Mbappé. Asimismo, sería el segundo fichaje por el que el Enrique Riquelme apostaría que provenga del Manchester City. Y es que ya ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de incorporar a Rodri Hernández, un jugador que apuntalaría el centro del campo. Tras el éxito del conjunto skyblue en los últimos años, el Real Madrid sería el siguiente paso en su carrera.