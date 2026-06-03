El Inter acelera para sustituir a Dumfries y fastidia un fichaje al FC Barcelona

Fran Fuentes 03 JUN 2026 - 17:41h.

Los nerazzurri buscan un lateral derecho y apuestan fuerte por un jugador de futuro que siguen muy de cerca los barcelonistas

Tijera y trallazo imparable: el espectacular doblete de Denzel Dumfries en el Inter-Atalanta

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El Real Madrid ha apostado fuerte por la incorporación de Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán. Una apuesta diferente a la política de contrataciones del club blanco al buscar la llegada de un jugador veterano y con experiencia en lugar de un joven con proyección. De este modo, ahora el conjunto interista busca un carrilero diestro que sea capaz de dar un buen nivel de manera inmediata, pero también aprovechar para renovar la posición con un futbolista más joven. Es ahí donde sale el nombre de Marco Palestra, jugador de la Atalanta que ha jugado como cedido en el Cagliari de la Serie A... y al que sigue muy de cerca el FC Barcelona desde hace meses.

En este sentido, según informa Matteo Moretto en el canal de Youtube de Fabrizio Romano, la operación de Denzel Dumfries está ya cerrada al 100%, y en las próximas horas viajará a Madrid para someterse al reconocimiento médico. Ahora bien, por su parte, el Inter destinará esos 20 millones de su cláusula de rescisión, y seguramente más, en buscarle un sustituto. Es ahí donde le encaja Marco Palestra.

El precio de salida de Marco Palestra, para Inter o Barcelona: 50 millones

En este sentido, el Inter se mantiene en vilo porque sabe que la Atalanta es un equipo muy duro en las negociaciones. De este modo, el club interista está esperando a conocer las cifras que pide la Atalanta, aunque esperan que solicite en torno a los 50 millones de euros. Donde sí avanzan los nerazzurri es en las negociaciones con el jugador. Y es que los agentes de Marco Palestra están en Milán hoy, negociando por el futbolista. Hay un contacto muy estrecho entre las partes y el Inter hará un movimiento en esa dirección.

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Por su parte, el FC Barcelona tenía a Marco Palestra en la agenda. Y es que la intención que tienen para el lateral derecho es vender a Jules Koundé, sacar un buen pico por el francés, considerado uno de los mejores defensores del mundo, e invertir parte en otras posiciones. También, cómo no, en ese perfil, donde le buscarían un recambio en la posición al futbolista galo. Hace meses que Mundo Deportivo avanzó el interés en este futbolista, y diversas informaciones durante todo este tiempo apuntaban a que no le perdían la pista. Sin embargo, el Inter habría cogido la delantera para incorporar al futbolista de manera inmediata, después de cerrar la venta de Denzel Dumfries al Real Madrid.