Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 09:33h.

La Real Sociedad cambia su opinión de mercado por Álex Remiro: alternativa y precio fijado

El futbolista aprovecha para recargar pilas tras la temporada

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Álex Remiro vive un verano cargado de incertidumbre. El meta de la Real Sociedad descansa tras una temporada positiva en lo colectivo, pero mala en lo individual. Demasiados goles encajados y errores le llevaron a ser el portero con más goles encajados y a decir adiós al Mundial. Además, su futuro en estos momentos está en el aire. El Barça tienta su fichaje y el club txuri urdin no vería con malos ojos una salida. En este contexto surge el interés de un gigante europeo como el Nápoles por su fichaje.

El cambio de opinión de la Real Sociedad con Remiro puede provocar importantes variaciones en la portería. En un primer momento, el club lo declaró intransferible, pero ahora está dispuesto a escuchar ofertas por su salida. El Barcelona lleva tiempo tanteando esta opción y a ese interés ahora se suma también el del Nápoles.

Según informa Mundo Deportivo, el conjunto italiano estaría interesado en su fichaje, aunque de momento no hay oferta en firme sobre la mesa. La cláusula de Remiro asciende a los 70 millones de euros, una cifra que la Real es consciente que nadie pagará. El club empezará a escuchar ofertas que ronden o superen los 10 kilos. Mientras tanto, Remiro recarga pilas antes de tomar parte en la decisión sobre su futuro.

Un fichaje de vuelta

La operación que plantea el Nápoles no solo incluiría la compra de Remiro por un precio establecido. Tal y como añade la misma información, el conjunto italiano agregaría un jugador en la operación para nutrir la portería de la Real. Se trata de Alex Meret, quien se encuentra en una situación similar en el club. De esta manera, la Real Sociedad no tendría que acudir al mercado en busca de un recambio. Aún así, esta operación también dependerá mucho del rol que juegue este año Unai Marrero en la portería txuri urdin.