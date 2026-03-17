Pablo Sánchez 17 MAR 2026 - 17:53h.

Jorge Picón y el motivo que puede hacer que Álex Remiro vaya al Mundial: "Luis de la Fuente ve muchas cosas que nosotros no vemos"

El meta se encuentra a un excelente nivel

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Álex Remiro cumplió el domingo 300 partidos oficiales con la camiseta txuri urdin. Tras llegar al club el verano de 2019, el de Cascante se ha convertido ya en el tercer guardameta con más partidos en la historia de la Real Sociedad, solo por detrás de Arconada y Alberto.

Para celebrar este hito, Remiro ha concedido una entrevista en los medios oficiales del club, donde se ha mostrado "feliz y contento" tras llegar a los 300 encuentros: "Feliz por llegar a esta cifra por todo lo que significa cuando tomé la decisión de venir. Se me ha pasado muy rápido, pero eso significa que estás disfrutando", subrayó.

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El cancerbero navarro llegó a la disciplina realista procedente del Athletic y ha sido titular en todas las gestas del equipo de los últimos años. "La Real es un club que acoge muy bien a todos los jugadores que venimos", ha indicado el de Cascante. "Todo lo que uno busca lo puedes encontrar aquí".

El pasado domingo alcanzó ante Osasuna los 300 partidos oficiales con la casaca txuri urdin con una nueva victoria de la Real de Matarazzo. "Cuando llegué siempre había un debate sobre la defensa de la Real, y en los años que he estado siempre hemos demostrado ser un equipo sólido", ha explicado.

Un resumen de su etapa y la temporada actual

En definitiva, estos seis años y medio han ido "mejor" de lo que preveía, y tiene claro que todo lo que ha recibido es "muchísimo más" de lo que se esperaba. "Eternamente agradecido por todo lo vivido", ha enfatizado.

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Sobre la temporada actual, ha confesado que está "igual de ilusionado" que la afición, y tiene "muchas ganas” de que llegue la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid. "Todos sentimos que nos debemos un título con la afición", añadió. En el ámbito personal, Remiro ha comentado que San Sebastián le ha dado "la vida": "Tengo una pareja, unos amigos y un entorno donde querer vivir cerca de mi pueblo", concluyó.