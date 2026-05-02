Kimi Antonelli termina con la racha de McLaren en Miami y se lleva su tercera 'pole' del año

Alberto Cercós García 02 MAY 2026 - 23:14h.

Kimi Antonelli logra su tercera 'pole' de la temporada y devuelve a McLaren a su realidad

La vida sigue igual en Aston Martin y Fernando Alonso no pasa de la Q1 en Miami

Compartir







Kimi Antonelli resurge en el momento más importante del fin de semana. Tras estar algo desaparecido y cometer un grave error en la salida de la 'sprint', el piloto italiano vuelve a lo más alto con un auténtico tiempazo. Con esta, son ya tres 'poles' de cuatro posibles en este 2026 (China, Japón y Miami); lo que le convierte claramente en el piloto más eficaz en las clasificaciones de esta temporada. Junto a él, en la primera fila, estará un sorprendente Max Verstappen. Y es que el neerlandés se ha quedado a tan solo una décima del tiempo de Antonelli. Paso adelante de Red Bull, como también de un Charles Leclerc que se mantiene como la tercera fuerza para la carrera del Gran Premio de Miami.

"Ha sido un día increíble, poder estar en la 'pole' de nuevo, pero ha sido un comienzo complicado en la 'sprint', donde las cosas no han ido como queríamos. Muy contento con la remontada y con la clasificación. Ha habido demasiada emoción en la última vuelta de Q3, pero la primer había sido suficientemente buena. Estaba bastante estresado, estaba esperando a que todos terminasen sus vueltas. Espero que mañana sea una salida mágica, estaría bien no perder ninguna posición. Hasta ahora el fin de semana ha sido un poco más complicado, pero estamos intentando maximizar el rendimiento", resume el propio Antonelli tras bajarse de su monoplaza.

PUEDE INTERESARTE El futuro de Fernando Alonso está cada vez más cerca de aclararse: renovará con Aston Martin

McLaren vuelve a su realidad

Hasta la clasificación, el dominio de McLaren estaba siendo claro. Lando Norris había logrado la mini 'pole' y la 'sprint'. Parecía un cambio de tendencia, al menos para el fin de semana. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Oscar Piastri rozó la eliminación a la primera de cambio, pasando a la Q2 por escasas décimas; mientras tanto, Norris sí cumplía sin problemas. Ya en Q3, la historia fue diferente a la jornada de viernes. El australiano saldrá séptimo y el británico, cuarto. Un paso atrás teniendo en cuenta lo bien que estaba yendo el fin de semana para los 'papaya'.

PUEDE INTERESARTE A Carlos Sainz no le convencen los cambios que la FIA ha introducido en el reglamento

Con otro aspecto está Max Verstappen o Charles Leclerc, quienes serán los principales rivales de Antonelli al partir segundo y tercero respectivamente. Un poco más atrás, quinto, George Russell junto a Lewis Hamilton. Y qué decir de un Franco Colapinto que ha colocado su Alpine octavo.

Peores sensaciones para Williams. Ni Carlos Sainz ni Alex Albon han rozado la Q3. El piloto madrileño buscará este domingo sumar algún punto partiendo decimocuarto. Fernando Alonso, por su parte, lo hará 18º.

Así queda la parrilla de salida del GP de Miami