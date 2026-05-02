Álvaro Borrego 02 MAY 2026 - 20:48h.

El Sevilla se lo tiene ganado al Alavés, principal rival directo por la permanencia en estos momentos

La probabilidad de descenso del Sevilla FC mejora tras el Valencia - Athletic

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El Sevilla FC empezaba la jornada en una situación límite, con el Mallorca poniendo tierra de por medio, pero las derrotas de Levante y sobre todo del Alavés allanan un poco el camino del conjunto sevillista hacia la permanencia. Tanto que vuelve a depender de sí mismo para salir de los puestos de descenso. La parte baja de la clasificación se ajusta a más no poder y en este tipo de escenarios la permanencia podría decidirse por detalles, de ahí que convenga repasar cómo estarían los enfrentamientos directos en lo referente al golaveraje particular. En caso de empatar a puntos, resultará fundamental haber salido victorioso en sus duelos particulares. Y en este contexto los de Luis García Plaza lo tienen ganado con dos de sus principales rivales.

El Sevilla FC tiene el golaveraje particular ganado al Real Oviedo, al Rayo Vallecano, al Girona y al Alavés,. En caso de haber empate a puntos con alguno de ellos, los sevillistas quedarían por encima.

Los dos empates a dos obtenidos con el Elche igualan a los dos equipos en el golaveraje particular, por lo que el desempate debería resolverle por el general, en función de goles anotados totales y goles encajados. Una faceta de la cual saldrían derrotados los sevillistas por ahora, dado que los de Eder Sarabia están en -6 y los de García Plaza en -15. Es decir, por el momento también perdido.

Por su parte, el Sevilla FC tendría perdido el golaveraje particular con el Levante, Valencia y Mallorca. Si empatase a puntos con alguno de ellos, los de Luis García Plaza terminarían por debajo en la clasificación. Momentáneamente lo tiene perdido con el Espanyol, que ganó 2-1 en la primera vuelta, pero los de Manolo González todavía tienen que visitar el Sánchez-Pizjuán en la jornada 35.

En resumidas cuentas, lo tiene ganado a Oviedo, Girona, Rayo y Alavés. Lo tiene perdido con Valencia, Levante, Mallorca y de momento con el Espanyol. Está igualado con el Elche, pero por el golaveraje general seguiría quedando por debajo de los de Eder Sarabia.

El calendario del Sevilla FC y de sus rivales

Rayo Vallecano (11º con 39 puntos)

En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Espanyol (12º con 39 puntos)

En casa: Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Valencia (13º con 39 puntos)

En casa: Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Elche (14º con 38 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Celta de Vigo, Elche y Girona.

Mallorca (15º con 38 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Getafe y Levante.

Girona (16º con 38 puntos)

En casa: Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (17º con 36 puntos)

En casa: Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 32 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca.