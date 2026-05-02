Saray Calzada 02 MAY 2026 - 18:06h.

Gabriel Rufián se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la lesión de Dani Carvajal

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Dani Carvajal está teniendo el final más duro posible con el Real Madrid. El lateral derecho ha perdido protagonismo en el equipo y con ello ha minimizado sus opciones de ir al Mundial son cada vez más remotas. A esta situación se le suma su última lesión. El jugador dice prácticamente adiós a toda la temporada y quién sabe si ya ha jugado sus últimos minutos con la camiseta blanca.

De esta lesión se ha hablado mucho en las últimas horas y uno de los que se ha pronunciado con algo de sorna ha sido el político Gabriel Rufián. El líder de ERC ha puesto un tuit en sus redes sociales del que se está hablando. “Vox echa a Ortega Smith y la Falange a Carvajal. Hay partido”, dijo en 'X'.

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El Real Madrid se enfrenta en la jornada 34 al Espanyol, equipo del que es seguidor el político. En este partido no estará Dani Carvajal y quizás por eso diría lo de "hay partido". “De pequeño me di cuenta rápidamente de que en mi clase todo el mundo era del Barça o del Madrid, y que lo fácil era ser de un equipo grande. Entonces decidí hacerme de uno pequeño y del sitio más o menos donde vivía”, dijo Rufián sobre ser del club perico.

Dani Carvajal parece que se perderá este partido y casi todos los que resta de temporada, si acaso podría llegar para el último que justo se produce en el Santiago Bernabéu y quién sabe si aquí se podría producir su despedida del equipo blanco. Lo que sí se sabe seguro es que estará de baja "mínimo dos semanas".

El lateral tenía esperanza de coger más protagonismo en el once en esta recta final para disputar minutos y con ello poder ir al Mundial, pero la mala suerte parece cebarse con él.