Jorge Morán 24 ABR 2026 - 21:48h.

El lateral volvió a ser suplente ante el Real Betis

Álvaro Arbeloa recula con Dani Carvajal y explica por qué no juega más: "Tengo que ser injusto"

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Dani Carvajal tiene muy complicado llegar con España al Mundial 2026. Su lesión le hizo perder la titularidad del Real Madrid en dónde apenas está teniendo oportunidades desde su vuelta. A esto se le suman los 'desprecios' de un Álvaro Arbeloa que no cuenta con él ni en un tramo de la temporada en la que los blancos no se juegan ningún título (a falta de LALIGA).

Las declaraciones del técnico del Real Madrid sobre la situación de Carvajal no han gustado nada ni a los aficionados, ni tampoco a muchos de los veteranos que alguna vez vistieron la camiseta del Real Madrid. Tanto que muchos no han dudado en señalar a Arbeloa, como fue el caso de Cañizares hace unos días. "No merece el trato que ha recibido", dijo el ex portero en El Partidazo de Cope.

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"Esto es una historia que desconocemos. Será una relación con el entrenador, si es porque acaba contrato... pero es una falta de respeto que un jugador de la entidad de Carvajal no haya tenido minutos esta temporada. Pobre. ¡Carvajal no merece el trato que ha recibido por parte de Arbeloa! No la merece", aseguró sobre un futbolista al que catalogó de leyenda.

Guti defiende a Dani Carvajal

Ante el Real Betis, el lateral derecho del Real Madrid vuelve a ser Trent Alexander Arnold, dejando una vez más en el banquillo a Carvajal. El lo que llevamos de temporada, el español tan sólo ha disputado 889 minutos, lo que ha entristecido a un Guti que no dudó en defenderle en la previa del partido.

"Es una decisión muy personal de Arbeloa que cree que debe poner a Trent", comenzó diciendo el ex jugador del Real Madrid en los micrófonos de DAZN. "Arnold acaba de llegar, es un fichaje importantísimo del Madrid y a lo mejor esto es lo que le está perjudicando a Carvajal", apuntó.

Una falta de minutos que hace que Carvajal tenga muy difícil ser convocado por Luis de la Fuente. "A mí me da pena. No sólo por el hecho de que no tenga minutos, también por el hecho de que se pueda perder el Mundial. Es un jugador que debería estar porque creo que no hay lateral derecho en España como él", apuntó el ex canterano.