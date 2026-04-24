Jorge Morán 24 ABR 2026 - 17:12h.

El técnico prefiere no hablar más sobre su futuro en Benfica

Le preguntan a Arbeloa por el 'like' de Mbappé sobre la posible llegada de Mourinho y su respuesta no deja indiferente a nadie

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Lo que parecía un rumor, cada día se convierte más en una realidad. En un Real Madrid lleno de egos y con problemas internos en el vestuario, parece que el elegido para reconducir la situación es José Mourinho. Incluso muchas voces apuntan a que el portugués se habría ofrecido a un club blanco en el que varias de sus estrellas desean su llegada. Hasta a Kylian Mbappé se le habría 'escapado' un like a una publicación sobre el entrenador del Benfica.

Pero aunque el madridismo sueña con la vuelta de 'The Special One', José se lo toma con calma. La temporada aun no ha acabado, el Benfica sigue teniendo mucho en juego, entre ellos la liga, y el técnico no quiere correr antes de decidir un futuro que pinta de blanco. Y más después de que el Real Madrid, por segunda temporada consecutiva, se quede sin títulos.

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El entrenador perfecto para el Real Madrid

La relación de Mourinho con Florentino Pérez es espectacular. Y pese a lo ocurrido en Champions League, con toda la polémica de Vinicius, la afición sigue viendo en José al único capaz de devolver ese gen competitivo del Real Madrid. Ya lo hizo en su momento y ahora, con el club blanco más muerto que nunca, lo desean de nuevo.

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Un técnico competitivo, ganador, capaz de llevar a los egos más grandes del mundo y con la suficiente carisma para llevarse todos los focos, dejando a sus futbolistas ser más libres que nunca. Pese a ello, hasta final de temporada no habrá noticias, como el propio José ha desvelado en rueda de prensa.

"Ya he dicho lo suficiente, quizá más que lo suficiente. No quiero decir nada más al respecto, ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre el Benfica. No voy a hacer más declaraciones", comenzó diciendo, intentando mostrarse ajeno a los rumores que apuntan a su salida del club.

Incluso salió a desmentir, a su manera, que tuviera problemas con el presidente del Benfica. "La única razón por la que estoy molesto con él es porque no me dieron mi insignia de 25 años de socio. A todo el mundo se lo dieron menos a mí", dijo entre risas.

Las puertas abiertas para el Real Madrid

Pero antes de acabar, Mourinho dejó una frase que puede llenar de ilusión al madridismo y que señala este verano como la fecha para cerrar su futuro. "Todos sabemos cuál es la situación. Cuando finalice la temporada tenemos diez días para continuar o para separarnos", zanjó.