Competicion:
Le preguntan a Arbeloa por el 'like' de Mbappé sobre la posible llegada de Mourinho y su respuesta no deja indiferente a nadie
Arbeloa desató la risa en sala de prensa con su respuesta
Álvaro Arbeloa recula con Dani Carvajal y explica por qué no juega más: "Tengo que ser injusto"
En el Real Madrid se habla mucho de quién ocupará el banquillo la temporada que viene. José Mourinho ha vuelto a salir a escena y hay rumores que le acercan al conjunto blanco. En medio de todo esto hay un 'like' del que se está hablando mucho y es uno que dio Mbappé sobre el posible regreso del portugués. A Álvaro Arbeloa le preguntaron por ello en sala de prensa y su respuesta no tiene desperdicio. Pincha el vídeo para verlo.