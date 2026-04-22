José Mourinho se ofrece al Real Madrid

Fran Duarte 22 ABR 2026 - 16:32h.

El agente de Mourinho habría contactado con el Real Madrid para tantear su regreso al club blanco

¿Mourinho regresará al Real Madrid? qué posibilidades existen y el nombre que aún no descarta la directiva

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Madrid¿José Mourinho puede regresar al Real Madrid? Lo que hasta hace unos días era tan solo un sueño de algunos madridistas ha ido cogiendo forma en las últimas horas. Lo cierto es que Álvaro Arbeloa no tiene garantizada su continuidad en el banquillo del madridista y desde la directiva ya sondean algunos nombres como Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o incluso José Mourinho.

Mourinho se ofrece al Real Madrid

Según ha informado el Diario AS y ha confirmado Fabrizio Romano, el portugués "estaría dispuesto a regresar al Real Madrid si el club lo quiere de vuelta". De esta manera, 'The Special One' abriría las puertas para un regreso muy especial de cara a la temporada que viene aunque el club todavía no ha decidido nada. Sin embargo, la directiva ya conoce la cláusula para liberar a Mou de su contrato con el Benfica. Algo que Jorge Mendes, todavía agente de Mourinho, ya ha informado al club y, pese a que todavía no se ha establecido un contacto con el entrenador, tanto Florentino Pérez como el resto de directivos no verían mal este regreso.

En la recta final de lo que queda de temporada se decidirá el futuro de Arbeloa y, una vez que finalice el curso, a partir de ahí empezarán a valorar posibles sustitutos. Es cierto que todavía no se ha tomado esa decisión, pero también lo es que su futuro no parece prometedor a estas alturas. Para el sustituto, el Madrid está sondeando varios nombres con características concretas y sobre todo con la capacidad de gestionar un vestuario muy complicado. El nombre de Mourinho encajaría a la perfección y ya demostró en su primera etapa que es capaz de imprimir una mentalidad ganadora a un equipo que va a hacer dos años sin ganar un título. Por si fuera poco, algunos guiños de jugadores de la talla de Mbappé alimentan aún más los rumores de este posible regreso.