El ‘like’ viral de Mbappé que acerca a Mourinho al Real Madrid

Fran Duarte 22 ABR 2026 - 15:51h.

El delantero francés ha dejado su 'me gusta' en una publicación que especula sobre una segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid

Carlo Ancelotti, el espejo donde se mira Jose Mourinho para regresar al Real Madrid

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El banquillo del Real Madrid empieza a calentarse y aún no ha terminado la temporada. Es cierto que todavía existe la posibilidad de que Álvaro Arbeloa continúe en el cargo, pero desde hace semanas que se vienen rumiando posibles sustitutos de cara a la temporada que viene. Los nombres más sonados son Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino o el mismísimo José Mourinho. Precisamente con este último es de quien más se ha hablado en la última semana después de su victoria en el derbi de Portugal y su buen hacer con el Benfica esta temporada.

Mbappé y su 'like' viral a Mourinho

Unos rumores que van a ir a más después del ‘me gusta’ de Kylian Mbappé a una publicación en Instagram en la que sugieren que José Mourinho podría ser el nuevo entrenador del Real Madrid para la temporada 2026/27. En el post de @score90 comparan la época dorada del portugués en el club blanco durante la temporada 2012 y la que podría ser su segunda etapa la temporada que viene. En el segundo año de Mou, el equipo consiguió ganar LALIGA superando la barrera de los 100 puntos con un Cristiano Ronaldo como estrella absoluta del equipo y con talentos como el de Mesut Özil asistiendo al astro portugués. La comparación la hacen con Kylian Mbappé, que sería la estrella de Mou en este segundo baile, acompañado de Arda Güler, otro mediocampista turco con gran habilidad para asistir al francés.

En la misma publicación reflejan el ranking de victorias de los últimos entrenadores del club blanco con Mou en segunda posición con un 71% de ratio de victorias y solo por detrás de Carlo Ancelotti, con un 72%. También comparan la explosión goleadora de Cristiano Ronaldo con Mourinho a los mandos que pasó de marcar 33 goles en su primera temporada como madridista a 53 goles en la 2010/11, 60 en la 2011/12 y 55 en la 2012/13. En ese mismo post dejan entrever que podría pasar lo mismo con Mbappé, llegando a superar sus cifras goleadoras bajo la batuta de José Mourinho.

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Una publicación que podría ser una más de todas las que circulan en redes sociales, pero el ‘like’ de Mbappé ya hace presagiar que podría ser más cierto de lo que parece. Por lo pronto, el culebrón sobre el regreso de Mou al Real Madrid solo acaba de empezar.