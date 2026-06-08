Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 11:42h.

En Grecia aseguran que el fichaje de Unai López está cerrado: Edin Terzic y el Athletic se quedan sin tiempo

Un cambio con respecto al trabajo de Ernesto Valverde

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El Athletic aguarda con ganas y también con cierta incertidumbre el inicio de la pretemporada. Ese día aún está lejos, pero servirá para comenzar a definir los planes de Edin Terzic con mayor exactitud. El alemán tiene muchas tareas pendientes. La principal, aligerar la plantilla ante la cantidad de jugadores de los que dispone actualmente el cuadro rojiblanco. Pese a que aún no aterrizó en Lezama, el nuevo míster si ha definido ciertos detalles de su hoja de ruta habitual y uno de ellos tiene que ver con la portería.

Según informa As, Terzic desea contar con tres porteros para la próxima temporada. El alemán trabaja a diario con tres arqueros y también desea que todos pertenezcan a la primera plantilla. Por ello Mikel Santos pasará a formar parte de la primera plantilla. El joven de 21 años ha protagonizado una temporada sobresaliente con el Bilbao Athletic en Primera RFEF, digna de promocionar al primer equipo.

Los reflejos son una de sus grandes virtudes y todos tiene muchas esperanzas depositadas en él de cara al futuro. La idea es que suba al primer equipo de pleno derecho, sin que vuelva a contar para el filial. Así, junto a Unai Simón, tendrá la posibilidad de seguir creciendo y dotar de mayor competencia a la portería rojiblanca. Con todo ello, su desembarco en el primer equipo obligará a tomar decisiones en esta demarcación, ya que el club pasaría a contar con cuatro arqueros.

El futuro de Padilla y Agirrezabala

Como decíamos, la llegada de Santos al primer equipo supondrá buscarle acomodo a alguno de los actuales inquilinos de esta posición. Los focos apuntan a Julen Agirrezabala y a Álex Padilla. Ambos ya han disfrutado de recientes cesiones. El primero lo hizo esta temporada en el Valencia y el segundo estuvo en México el curso 24/25. Con contrato en vigor, todo apunta a que uno de los dos saldrá este verano en busca de esa continuidad tan difícil de encontrar en la portería del Athletic.