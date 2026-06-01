Asís Martín 01 JUN 2026 - 17:50h.

'Rulo' ha atendido a la prensa en el centro Emen4sport de Bilbao

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BilbaoSiempre es interesante escuchar a Raúl García Escudero, el exjugador del Athletic Club, CA Osasuna o Atlético de Madrid que recientemente era muy claro con la Filosofía rojiblanca, y quien este lunes ha comparecido junto al exciclista Alberto Contador en la empresa vizcaína especializada en salud y alto rendimiento Emen4sport de la que es copropietario.

Un lugar donde ha apuntado en referencia al nuevo técnico rojiblanco, el alemán Edin Terzic, que aún no tiene fecha de presentación, que "cada entrenador tiene su forma de ser, y el idioma es otra adaptación. El miedo es ver cómo llega ese mensaje pero no creo que sea un problema, tal y como ha sido siempre el vestuario del Athletic. Aquí se quiere trabajar y el equipo se va a poner las pilas seguro" según ha recogido Onda Vasca.

"A Terzic quiero verle trabajar, pero sobre todo que se le dé ese plazo de confianza como entrenador. Porque si el primer partido de liga no se gana ya vamos a empezar con el runrún"

Raúl García, sobre la temporada del Athletic Club en el último año de Valverde

Para el exjugador de Zizur Mayor, que ha reconocido que sigue a tope practicando deporte a diario ("si me llamaban loco porque iba a Lezama a entrenar en bici"), esto "son cosas que pueden y deben pasar. Si el fútbol fuera lineal y no sucedieran sorpresas, sería mucho más monótono. Y cuando es negativo, no estás a gusto. Cuando no salen las cosas, no estás feliz. Los jugadores no son máquinas y esta claro que esta pasada temporada no ha ido como a todos nos hubiera gustado".

"Ernesto ha trabajado durante muchas temporadas aquí, siempre ha sacado rendimiento, resultados y se pueden ver cuando los comparas con los de otros entrenadores. El legado es bastante más grande que una Copa. A Ernesto afortunadamente se le despidió bien, que es una de las cosas que creo que era importante. El que más ha sufrido este año seguramente ha sido él. Por todo. Porque como entrenador trabajas para que las cosas salgan, porque es athleticzale como el que más" ha señalado Raúl García sobre el Txingurri.