Atlético de Madrid y Barcelona pugnan por una perla del Racing de Santander: tiene precio fijo

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 15:08h.

PSG, Oporto o Newcastle, también atentos

Criba masiva del Real Zaragoza en el mercado de fichajes con una excepción

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A expensas de la disputa de los play off de ascenso a LALIGA EA Sports, la categoría de plata baja el telón con el Racing de Santander proclamándose campeón. El equipo de José Alberto López ha dominado durante todo el curso gracias a un estilo muy definido y grandes individualidades. Entre tanto buen futbolista ha irrumpido una auténtica perla que llama la atención de media Europa.

Según informa el Diario AS, Atlético de Madrid y FC Barcelona, a vueltas por Julián Álvarez, están muy interesados en un activo de futuro del Racing de Santander. En su primer curso completo en el fútbol profesional, este jugador de 19 años será uno de los nombres del próximo mercado de fichajes estival.

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Atlético y Barcelona, tras los pasos de la perla del Racing de Santander

Se trata de Jorge Salinas, un lateral izquierdo muy polivalente que también puede ocupar el eje de la zaga. Internacional con la Selección Española en categorías inferiores, este canterano del Racing protagoniza una auténtica batalla a nivel europeo por su fichaje. La citada fuente también coloca a PSG, Newcastle o Bayer Leverkusen siguiéndole la pista, aunque tiene contrato con el cuadro santanderino hasta junio de 2029.

Un total de 33 encuentros ligueros y siete asistencias de gol le avalan, y aunque en el Racing de Santander confían en su continuidad, su cláusula de salida es bastante apetecible para los equipos mencionados. El club que quiera hacerse con los servicios de Jorge Salinas este verano deberá abonar 16 millones de euros.

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Con toda la carrera deportiva por delante, la opción de atar su fichaje y permitirle seguir creciendo en su casa a modo de cesión podría ser una de las fórmulas planteadas por sus pretendientes. Por el momento, ningún club ha puesto el dinero sobre la mesa, pero habrá que estar muy atento a este nombre en el mercado.