Pellegrino Matarazzo pide dos fichajes comodines y varias salidas en la Real Sociedad

Ángel Cotán 01 JUN 2026 - 09:55h.

El técnico, codo a codo con Erik Bretos

La Real Sociedad cambia su opinión de mercado por Álex Remiro

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La Real Sociedad se moverá en el próximo mercado de fichajes. Tras una segunda mitad de temporada que no dio tregua a Pellegrino Matarazzo, y que acabó con un título soñado, el técnico estadounidense comienza a sacar conclusiones de cara al próximo curso. Mano a mano con Erik Bretos en la planificación de la primera plantilla, el entrenador txuri urdin pide dos fichajes y señala varias salidas.

En la entidad donostiarra se perfila la ventana estival de transferencias y se marcan en rojo dos demarcaciones. Tal y como avanza El Diario Vasco, Matarazzo ha pedido dos incorporaciones a Erik Bretos, pero no al uso.

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Pellegrino Matarazzo pide dos fichajes comodines a la Real Sociedad

La principal urgencia txuri urdin en el mercado apunta al eje de la zaga. Allí, Matarazzo pide un central pero de un perfil concreto. Tras no apostar por la continuidad de Caleta-Car, la Real prioriza la llegada de un nuevo defensor rápido y con capacidad para repetir esfuerzos para así correr metros a su espalda. Con las dudas aún por resolver en los laterales, Rino habría pedido un central comodín que pueda actuar en línea de tres, pero también como lateral en momentos puntuales.

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Y de un área, a la otra. La citada fuente asocia la segunda petición del técnico estadounidense al ataque. Tras el buen final de temporada protagonizado por Orri Óskarsson y la garantía de Mikel Oyarzabal, los esfuerzos se centrarán en la llegada de un nuevo jugador de banda. Eso sí, al igual que ocurre con el eje de la zaga, se busca un extremo versátil que pueda actuar también la posición de delantero centro puntualmente.

Evidentemente, para entrar... deben producirse salidas. Matarazzo señala varios casos claramente, como los de Brais Méndez, Zakharyan, Karrikaburu y Carlos Fernández. En el lateral izquierdo también se deberá tomar una decisión en este sentido.