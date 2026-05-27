Erik Bretos encuentra en Rusia a la ansiada pareja de Jon Martín para la Real Sociedad

Fran Fuentes 27 MAY 2026 - 13:37h.

Ya se han establecido los primeros contactos con el futbolista para conocer su disponibilidad

La Real Sociedad cambia su opinión de mercado por Álex Remiro: alternativa y precio fijado

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La Real Sociedad le busca un acompañante a Jon Martín. El central se ha consolidado como la opción de presente y futuro, y apunta a ser el titular de cara al próximo curso. Sin embargo, no está claro quién será su acompañante de cara al próximo curso. Erik Bretos peina el mercado en busca de opciones con un perfil concreto que sirva para complementar al joven zaguero donostiarra. En este sentido, y tras descartar la continuidad de Duje Caleta-Car, han sonado varias opciones como la de Diogo Leite o, la más reciente de ellas, Nino, central del Zenit de San Petersburgo.

Según adelanta Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad se ha fijado en Marcilio Florencio Mota Filho, más conocido como Nino. Se trata de un defensa central de 1.88 metros, brasileño, que destaca por su fortaleza y contundencia. A sus 29 años, lleva dos años y medio en Rusia, donde llegó procedente de Fluminense. De este modo, Erik Bretos ha encontrado a un jugador fuera del radar de las grandes ligas europeas que podría complementar bien las virtudes de Jon Martín.

Nino, la opción que más convence en la Real Sociedad para el eje de la zaga

Según la citada información, Nino es un jugador al que Erik Bretos sigue la pista desde hace bastante tiempo. Del mismo modo, ya se habrían producido los primeros contactos para saber la disponibilidad del jugador y el precio de salida que tendría su traspaso. El valor de mercado del brasileño es de 11 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Con contrato hasta el 2028, este fichaje requeriría de una negociación previa con el Zenit, cosa que, por ejemplo, no sucede con Diogo Leite, quien acaba contrato con el Unión Berlín y negociaría como agente libre.

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Sin embargo, en la Real Sociedad convence más el perfil de Nino, por lo que no es descartable que se lancen a por su fichaje en las próximas semanas. Así las cosas, el Zenit empezará la pretemporada en el mes de junio, inmersos en el Mundial. Y es que la Premier League de Rusia empezará el 24 de julio de 2026 y finalizará el 29 de mayo de 2027, con un parón invernal, por lo que el zaguero se incorporará a su club a finales de junio o principios de julio para prepararse de cara al arranque liguero.