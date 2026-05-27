Mediaset España y la NFL amplían su alianza con un nuevo acuerdo plurianual

Javi Rayo 27 MAY 2026 - 12:01h.

La alianza reforzará la presencia de la NFL en televisión y digital, con más de 50 partidos en abierto y nuevos contenidos semanales sobre la NFL a partir de la temporada 2026-2027

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La alianza reforzará la presencia de la NFL en televisión y digital, con más de 50 partidos en abierto y nuevos contenidos semanales sobre la NFL a partir de la temporada 2026-2027.Mediaset España y la National Football League han alcanzado un acuerdo para ampliar su colaboración durante los próximos años, consolidando su alianza estratégica y reforzando su apuesta por acercar la NFL al público español a través de una cobertura en abierto y multiplataforma, con una ampliación de la oferta de partidos y de los contenidos vinculados a la competición.

Esta renovación supondrá un importante aumento de la oferta de emisiones y contenidos relacionados con la NFL, tanto en televisión como en el entorno digital, con una mayor presencia en Cuatro, Be Mad y Mediaset Infinity.

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A partir de la temporada 2026-2027, los aficionados españoles tendrán más opciones que nunca para seguir la NFL, con la emisión de un mínimo de 50 partidos en abierto por temporada -cerca de una decena más que la pasada campaña- en las principales franjas dominicales de tarde y noche (15:30, 19:00 and 22:00 CET).

“Estamos encantados de reforzar nuestra alianza con Mediaset España y llevar aún más NFL a los aficionados de toda España”, señala Laura Louisy, Senior Director, International Business Development and Media de la NFL. “La ampliación de la oferta de partidos en abierto en franjas de máxima audiencia, junto a una cobertura reforzada en múltiples plataformas, nos permitirá llegar a más aficionados y seguir creciendo como nunca en uno de nuestros mercados internacionales clave”.

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Para Alberto Carullo, director general de Televisión de Mediaset España, “La NFL es uno de los grandes fenómenos deportivos y de entretenimiento a nivel global y un contenido estratégico de gran valor para nuestra oferta audiovisual, con una combinación única de deporte de alto nivel, espectáculo y emoción. Este acuerdo nos permitirá seguir ampliando su presencia en abierto y en el entorno digital con una propuesta cada vez más amplia, accesible y multiplataforma para los aficionados españoles”.

A la oferta de la pasada campaña -encuentros de temporada regular, play-offs, la Super Bowl y el 2026 NFL Madrid Game, que este año regresará al Bernabéu- se sumarán los otros cinco partidos europeos del calendario NFL 2026 -tres encuentros en Londres y las citas de París y Múnich-, además de una cobertura ampliada de los play-offs, incluidas las dos finales de conferencia. Además, durante las últimas jornadas de la temporada regular, Be Mad ofrecerá encuentros decisivos de cara a la clasificación para los play-offs.

Mediaset Infinity reforzará igualmente su oferta con la emisión simultánea de todos los partidos ofrecidos en televisión, además de encuentros adicionales de temporada regular y nuevos contenidos vinculados a la NFL.

La ampliación del acuerdo reforzará también la presencia editorial de la NFL en los contenidos deportivos y digitales de Mediaset España, con nuevos espacios semanales dedicados a la competición en Cuatro y más cobertura informativa, análisis y contenidos audiovisuales en el ecosistema digital de ElDesmarque y sus redes sociales, así como con una presencia recurrente de contenidos NFL en los espacios deportivos de Telecinco y Cuatro.